SSV Reutlingen 05 Eagles im Dauerstress

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. In der Football-Regionalliga spielen die SSV Reutlingen 05 Eagles am Samstag (15 Uhr) das fünfte Spiel in fünf Wochen. »Das schlaucht uns schon sehr«, gibt Coach Michael Häring zu. Seine Mannschaft tritt bei den Holzgerlingen Twister an, die bisher je vier Siege und Niederlagen auf dem Konto haben. Im Hinspiel gelang den Eagles am ersten Spieltag vor drei Monaten ein 30:20-Sieg. »Das war unser knappster Erfolg. Wir wollen nach der Niederlage in Karlsruhe einiges wieder gutmachen und unsere Chance auf die Meisterschaft wahren«, betont Häring. Bei zwei Siegen würden die Achalmstädter die Saison mit neun Erfolgen aus zehn Partien beenden. Am Tabellenführer können die Reutlinger aber nur dann vorbeiziehen, wenn Karlsruhe in den kommenden vier Begegnungen noch zwei Spiele verlieren würde. Personell können die Eagles erneut mit einem großen Kader an den Start gehen. Neben den Langzeitverletzten fehlen jedoch Luis List, Finn Seibert und Mike Weyrich, dafür kehrt Leander Winter in den Kader zurück. Aufgrund der großen Belastung in den vergangenen Wochen stand zuletzt die Regeneration im Vordergrund. »Die zeitliche Vorbereitung auf Holzgerlingen ist knapp«, betont Häring.

In der Oberliga spielen die Red Knights Tübingen am Samstag (16 Uhr) gegen die Kornwestheim Cougars. Das Hinspiel war ein wahrer Krimi: Vor drei Wochen konnte sich das Team von Trainer Stefan Schmitt in der Verlängerung mit 13:10 durchsetzen. Für beide Kontrahenten ist es eine wichtige Partie, um den Relegationsplatz zu vermeiden. Die Unistädter stehen bei 4:4-Erfolgen, die Gäste liegen mit drei Siegen und sechs Niederlagen derzeit auf dem vorletzten und damit dem Relegationsplatz. »Wir werden da zeigen, dass wir in die Oberliga gehören«, gibt Schmitt die Marschrichtung vor.

Letztes Spiel der Eagles-Reserve

Für die Reserve der SSV Reutlingen 05 Eagles steht in der Kreisliga das letzte Saisonspiel an. Am Samstag (18 Uhr) empfängt das Team von Trainer Sven Haap die Balingen Bucks. Im Hinspiel konnten sich die Gäste im Derby in einem Offensivspektakel mit 46:42 durchsetzen. »Wir wollen nochmals alles mobilisieren, um die Saison mit einem Sieg zu beenden«, sagt Dominik Böhmfeldt, Teammanager der Eagles-Reserve. Bei den Balingen Bucks ist Nelson Stegmeier, Quarterback beim Regionalligisten SSV Reutlingen 05 Eagles, Offensive Coordinator und Mitgründer der Football-Abteilung bei der TSG Balingen.

Die Frauen der SSV Reutlingen 05 Eagles spielen am Samstag (14.30 Uhr) in der 2. Bundesliga gegen die Regensburg Phoenix. »Die Vorbereitung war sehr gut. Wir haben viel Video geschaut und einige Dinge ausprobiert«, berichtet Trainer Moritz Lindmeier. Die Leistungsträgerinnen Merit Adam, Lea Schwach und Finja Marx fallen aus. »Es müssen somit andere Spielerinnen nachrücken«, fordert Lindmeier, dessen Team mit vier Siegen die Tabelle anführt. Regensburg hat bisher zwei von drei Partien gewonnen. (GEA)