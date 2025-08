SSV Reutlingen 05 Eagles feiern gelungenen Saisonabschluss

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die SSV Reutlingen 05 Eagles haben das letzte Saisonspiel in der Football-Regionalliga gegen die Reserve des Bundesligisten Schwäbisch Hall Unicorns mit 63:0 (48:0) gewonnen. Die wichtigsten Punkte der Begegnung im Überblick.

- Der Spielfilm:

6:0 - Touchdown von Pascal Lauber, 7:0 - Extrapunkt von Marvin Zweig, 13:0 - Touchdown von Carl Sigloch, 14:0 - Extrapunkt von Zweig, 20:0 - Touchdown von Luis List, 21:0 - Extrapunkt von Zweig, 27:0 - Touchdown von Leander Winter, 28:0 - Extrapunkt von Zweig, 34:0 - Touchdown von Nathan Boeck, 35:0 - Extrapunkt von Zweig, 41:0 - Touchdown von Boeck , 47:0 - Touchdown von Lucas Gollmer, 48:0 - Extrapunkt von Zweig, 54:0 - Touchdown von Lauber, 55:0 - Extrapunkt von Zweig, 61:0 - Touchdown von Sigloch, 62:0 - Two-Point-Conversion von Franz Schneider

- Der Spielverlauf:

Die Kräfteverhältnisse waren schnell klar. Die Gäste brachten gleich im ersten Angriff nichts zusammen, während die Eagles nach 5:03 Minuten auf der Uhr durch Lauber über den Lauf zum ersten Touchdown in ihrem ersten Drive kamen. Das 6:0 war der Auftakt für eine Glanzleistung mit vielen Offensivaktionen und einer starker Defense der Mannschaft von Trainer Michael Häring. In neun Angriffen gelangen den Eagles sage und schreibe neun Touchdowns. Der ersatzgeschwächte Gegner aus Schwäbisch Hall war komplett chancenlos und sah die Endzone der Achalmstädter nur aus der Ferne. Schlusspunkt war eine Two-Point-Conversion von Franz Schneider bei 2:15 Minuten Restzeit zum 63:0-Endstand. Der Extrapunkt von Pascal Schmitt, der in der zweiten Halbzeit für Mike Danowski als Quarterback zum Einsatz kam, wurde geblockt, Schneider nahm den Ball auf und trug diesen in die Endzone. »Wir hatten heute viel Spaß«, sagte Passempfänger Boeck.

- Mercy-Rule kommt zum Einsatz:

Nach dem 41:0 bei noch 3:41 Minuten auf der Uhr kam die Mercy-Rule zum Einsatz. Konkret bedeutet das: Die Uhr läuft stets weiter. Die Regel kommt bei einer Differenz von 36 Zählern in einer Partie zum Einsatz. In der zweiten Halbzeit wurde die Spielzeit zudem von zwölf auf sechs Minuten reduziert.

- Zahlen, bitte:

Erstmals in dieser Saison hatten die Eagles 1.000 Zuschauer, darunter war auch Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck. In fünf Heimspielen kamen durchschnittlich 770 Fans. Die Eagles hatten personaltechnisch mit 47:26-Akteuren die Oberhand. Beide Kontrahenten erlaubten sich jeweils zwei Strafen. Die Eagles-Quarterbacks Danowski und Schmitt sowie Halls Luca Arweiler blieben ohne eine Interception. In fünf von zehn Begegnungen behielten die Häring-Schützlinge eine weiße Weste. Mit nur 8,8 Gegenpunkten pro Spiel sind die Eagles das beste Defensiv-Team der Liga. Mit einer Bilanz von 9:1-Siegen beenden die Reutlinger die Regionalliga-Saison auf dem zweiten Tabellenplatz.

- Die Stimmen zum Spiel:

Über das Spiel gab es keine zwei Meinungen. »Wir haben gerade so viele Spieler zusammengebracht, um hier spielen zu können. Dann sind noch drei Akteure ausgefallen. Wir wollten aber unbedingt hier antreten, um das Event rund um die Begegnung erleben zu können«, sagte Gäste-Trainer Jürgen Breitschwerdt. Sein Gegenüber war mehr als zufrieden und erhielt nach der Partie eine Wasserdusche von Jannick Schmitt: »Es war ein cooler Abschluss. Wir hatten mal wieder 1.000 Zuschauer, eine gute Stimmung und keine Verletzten. Dazu hat die Mannschaft nochmals eine richtig gute Leistung abgerufen«, lobte Häring.

- Vater und Sohn hören auf:

Vor Spielbeginn verabschiedete Stadionsprecher Simon Bauer die Spieler Kai Singer, Felix Cardinal von Widdern, Marc Leipprand und Michael Kurz (alle Karriereende). Letztgenannter war langjähriger Führungsspieler und hört jetzt auf, Leistungsträger Singer konzentriert sich dagegen von jetzt an nur noch auf Flag-Football. Sein Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles/USA. Mathis Leonhardt pausiert wegen dem Studium. Auch Burkhard Kurz, Vater von Michael Kurz, beendet nach acht Jahren im Vorstand an vordersten Front seine Tätigkeit. »Nach so einer langen Zeit sollen jetzt die Jungen ran. Wir beide benötigen jetzt mal eine Auszeit für ein Jahr«, betonte Burkhard Kurz. (GEA)