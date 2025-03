Spvgg Mössingen: Im dritten Anlauf in die Regionalliga?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit zwei klaren Heimsiegen holte das Badminton-Team der Spvgg Mössingen vorzeitig die Meisterschaft in der Baden-Württemberg-Liga. Damit errangen die Steinlachtäler zum dritten Mal in Folge den Titel in der höchsten Spielklasse im Land. Ob im dritten Anlauf der Sprung in die Regionalliga gelingt? Im Mai steht die Relegation zur dritthöchsten Spielklasse auf dem Programmzettel.

Die Spvgg Mössingen hat ihre Meldung für diese Veranstaltung abgegeben. Ob es zu diesem Entscheidungsturnier kommt, hängt nun davon ab, ob die weiteren möglichen Teilnehmer antreten wollen. Das sind die Landesmeister aus Bayern und Sachsen sowie der Vorletzte der Regionalliga. In den beiden vergangenen Jahren schrammten die Mössinger äußerst unglücklich am Aufstieg vorbei. Bei den 8:0-Siegen gegen Metzingen und Konstanz waren für Mössingen im Einsatz: Sofiia Malinina, Nadja-Christine Reihle, Andrii Don, Daniel Göricke, Alexander Huber, Bent Julian Meyer, Patrick Spahr.

Bei der für die TuS Metzingen bitteren 0:8-Pleite im Derby in Mössingen gingen drei Begegnungen über die volle Distanz von drei Sätzen. Dabei verloren die Metzinger Frank Hagemeister/Ralf Ortinau gegen Don/Göricke, Frieder Tausch gegen Don und Frank Hagemeister gegen Huber. Im Abendspiel erkämpfte sich Metzingen ein 4:4 beim TSV Altshausen. Für die TuS punkteten Tausch, Hagemeister, Ortinau/Chiara Geiger und Tausch/Steffen Heldmaier.

Noch zwei Spieltage

Während in der Baden-Württemberg-Liga noch zwei Spieltage absolviert werden müssen, ist ab der Verbandsliga abwärts die Saison 2024/25 beendet. Die Mössinger Zweite wurde in der Württemberg-Liga Vierter, die dritte Garde von Mössingen belegte in der Verbandsliga den zweiten Platz. Der PSV Reutlingen schloss die Verbandsliga-Saison mit 17:11 Punkten als Dritter ab, die TuS Metzingen II landete auf Rang fünf.

Der PSV gewann beim VfL Herrenberg II mit 7:1 und beim TSV Altshausen II mit 5:3. Reutlingens Jugendspieler Samuel Seitz trumpfte in diesen Begegnungen einmal mehr auf. Der 17-Jährige schloss die Saison mit einer Einzelbilanz von 14:0 und einer Doppelbilanz (an der Seite von Robert Külls) von 13:1 Siegen ab.

Der TSV Gomaringen wurde zum zweiten Mal in Folge ohne Verlustpunkt Meister. Vergangene Saison in der Kreisliga, nun in der Bezirksliga Zollern. Nächste Runde geht’s für Gomaringen in der Landesliga um Punkte. (kre)