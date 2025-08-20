Sport in der Region: Die Macher hinter den Kulissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Akteure und Trainer auf dem Rasen und in der Halle sind für die Ergebnisse verantwortlich und stehen teilweise im Rampenlicht. Die Personen im Hintergrund, die wertvolle Vor-, Zulieferer- und Nacharbeiten verrichten, sieht man oft nicht. Der GEA hat mit fünf umtriebigen Ehrenamtlichen gesprochen.

- Erika Frank: »Beim Turngau Achalm habe ich als Frauen-Beauftragte angefangen«, erinnert sich Erika Frank. Mittlerweile fungiert sie im Turngau als 2. Vorsitzende und zeichnet für das Ressort Verwaltung und Kultur verantwortlich. Als Jugendliche betätigte sie sich als Leichtathletin beim TSV Trochtelfingen. Seit ihrem Umzug nach Unterhausen engagiert sich Frank beim TVU. Seit 40 Jahren bekleidet sie das Amt der Turn-Abteilungsleiterin, seit zehn Jahren gehört sie dem viergliedrigen Vorstandsteam des TV Unterhausen an. »Den Einstieg in die Turn-Abteilung fand ich durch meine Kinder. Da habe ich als Übungsleiterin mitgeholfen.« Ihre Kinder Sabine und Claudia begeisterten sich schließlich für das Cheerleading. »Damals haben wir die mittlerweile nicht mehr existierende Unterabteilung Cheerleading gegründet. Ich war für das Organisatorische zuständig. Wir waren recht erfolgreich und auch bei deutschen Meisterschaften dabei«, erzählt Frank.

- Hans Rist: Der 71-Jährige ist beim SV Würtingen das »Mädchen für alles«. Schon seit den 1980er-Jahren sei er »für Haus und Hof« verantwortlich, erklärt er mit einem Schmunzeln. Blumen gießen, Müll entsorgen, Bierkisten aufräumen - Rist kümmert sich um die Sauberkeit und Schönheit rund ums Sport- und Tennisheim. Zudem bekleidet er seit 1982 das Amt des Schriftführers im Hauptverein. Als Fußballer war Rist in der Reservemannschaft zu Gange, ehe er sich der Schiedsrichterei widmete. Seit Oktober 1979 leitet er Fußballspiele. Vergangene Saison standen stattliche 28 Begegnungen unter seiner Leitung. »Da waren sehr viele Jugendspiele dabei. Ich pfeife, was kommt«, erklärt er. Sein Ziel: »Ich hoffe, dass ich als Schiedsrichter das 50-Jährige schaffe.« Dann müsste Rist, seit einigen Jahren der einzige Unparteiische beim SV Würtingen, noch vier Jahre Dienst an der Pfeife verrichten.

- Günther Kurz: »Eigentlich wollte ich mit 70 aufhören. Es macht aber immer noch Spaß«, erzählt Günther Kurz. Und was ihm imponiert: »Beim SSV Rübgarten ist es extrem erfreulich, dass junge, engagierte Leute nachrücken.« Kurz, mittlerweile 72, ist im Freundeskreis der Rübgartener Fußballer nach wie vor Schriftführer, hat bei den Heimspielen als Stadionsprecher das Mikrofon in der Hand, kümmert sich um Sponsoren und steht den Verantwortlichen mit Rat und Tat zur Seite. Seine ersten Berührungen mit Vereinsarbeit hatte der gebürtige Reutlinger mit 15, als er beim PSV Reutlingen als Übungsleiter beim Kinderturnen mitmischte. Von 1993 bis vor wenigen Monaten war Kurz Vorsitzender der Singgruppe des Gesangvereins Rübgarten, die mittlerweile aufgelöst wurde (»es fehlte der Nachwuchs«). Von 2008 bis 2018 stand Kurz als Präsident des Freundeskreises an der Spitze, von 2014 bis 2024 bekleidete er beim SSV Rübgarten das Amt des Vorsitzenden.

- Uwe Glänzer: Der 54-Jährige ist beim Schützenverein Bleichstetten der Spiritus Rector. Offiziell ist er »nur« Ausschussmitglied, doch im und rund ums Schützenhaus ist Glänzer der Hauptmacher. Reparaturarbeiten im und am Gebäude, Rasen mähen, Grünanlagen und Spielplatz pflegen, Wirtschaftsdienst, Rasenpflege des Waldkindergartens - Glänzer ist im Dauereinsatz. In den diversen Mannschaften - dem Luftgewehr-Team der Bleichstetter gelang jüngst die Rückkehr in die Württembergliga - hilft Glänzer nur noch aus. Früher hat er Fußball gespielt, in der Jugend zunächst beim SV Würtingen, dann beim SVE Bleichstetten. Bei den Aktiven spielte er für den FC Bleichstetten/Lonsingen, ehe er ins Trainergeschäft einstieg. »Zunächst habe ich Jugendmannschaften und später die Aktiven von Bleichstetten/Lonsingen trainiert.«

- Bernd Vogel: Der ehemalige Verbandsliga-Fußballer des VfL Pfullingen gehört zum Vereinsleben der Echazstädter wie der Aufstrich zum Brot. Ohne Vogel ist die Not groß. Als er zu Beginn dieser Woche aus einem Kurzurlaub zurückkehrte, war der Teufel los. Der 64-Jährige, der sich beruflich in Altersteilzeit befindet, telefonierte mit dem Schiedsrichter-Beauftragten, beglich Rechnungen sowie diverse Gehälter und hatte weitere organisatorische Aufgaben an der Backe. »Manchmal habe ich das Gefühl, alles läuft bei mir zusammen«, sagt er mit einem Schmunzeln. Und fügt hinzu: »Der Spaß überwiegt.« Seine offizielle Funktion bei den VfL-Fußballern: Abteilungsleiter Finanzen. Den Bereich Technik, für den Vogel bislang ebenfalls verantwortlich zeichnete, hat mit Marvin Krüger ein junger Fußballer übernommen. Dabei geht es um die Themen Platzbetreuung, Platzeinteilung und Infrastruktur. Bei Heimspielen organisiert Vogel den Grillstand und den Kassierdienst der AH. Zu seinem Aufgabengebiet gehören zudem die Sponsorengespräche und Sponsorenbetreuung (»da ist der persönliche Kontakt und der Besuch vor Ort ganz wichtig«).

Vogel begann als D-Jugendlicher beim VfL Pfullingen mit dem Kicken. Im Aktivenbereich war der heute noch immer als Spielerberater tätige Hans-Adolf Pieper sein erster Trainer. Später coachte Vogel die zweite Mannschaft, ehe er seine Funktionärs-Laufbahn einläutete. Zunächst war er Spielleiter. »Mein Motto lautet: Da, wo es klemmt, springe ich ein.« Irgendwann klemmte es beim Posten Finanzchef. Vogel übernahm. »Mittlerweile mache ich das seit über 20 Jahren und arbeite eng mit dem Hauptverein zusammen.« Das Wort »Ehrenamt« hat im Hause Vogel einen extrem hohen Stellenwert: Bernd Vogels Frau Susanne ist Vorsitzende beim CVJM Pfullingen und auch die drei Söhne sind engagiert unterwegs. Dominik Vogel beispielsweise ist Abteilungsleiter bei den Turnern des VfL Pfullingen. (GEA)