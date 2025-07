Sondelfingerin Beate Hintke beim Heimspiel Zweite

Lokalmatadorin Beate Hintke sammelt in Sondelfingen als Zweite in der Ein-Stern-M-Dressur 20 Punkte für die Kreismeisterschaft.

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Es gibt Sportler, die an einer bestimmen Austragungsstätte von Erfolg zu Erfolg eilen. Als würde ein besonderer Zauber sie hier beflügeln. Für Julia Ellsässer trifft dies zweifelsohne auf das Sondelfinger Dressur-Turnier zu. Die Rottenburger Ausbilderin feierte hier im dritten Jahr in Folge den Sieg in der Top-Prüfung der Veranstaltung. Mit dem Wallach San Andreas erhielt sie in der Ein-Stern-M-Prüfung auf Kandare 67,22 Prozent der möglichen Punkte.

Dahinter folgten zwei Reiterinnen aus der Region. Lokalmatadorin Beate Hintke (66,77) sicherte sich mit ihrer 14-jährigen Stute Fantasy Rang zwei vor der Pfullingerin Anna Riepl (66,57), die den erst siebenjährigen Wallach Doristo gesattelt hatte. Ebenfalls platziert war Naja Sofie Tribusser (65,05) vom Münsinger Lerchenhof, die mit Dr. Snuggles Siebte wurde. Weil dies eine Kreismeisterschafts-Prüfung des Kreises Reutlingen war, gehörten sie zu den Startern, die auch noch Punkte im Titelkampf sammelten. Hintke, im Vorjahr Champion in der Klasse M, sicherte sich am Sonntag 20 Zähler.

Schweiker im Kids Cup vorn

Prüfungen für die Kreismeisterschaft waren im Fohwasen auch die Ein-Stern-L-Dressur (Kandare), in der die Pliezhäuserin Angelina Jung (639 Punkte) auf Dakkar den Sieg davontrug, die Ein-Stern-A-Dressur - hier siegte die Engstingerin Ronja Kratzer (Wertnote 7,6) mit Rock me Amadeus - und der Dressur-Wettbewerb Klasse E, bei dem die Undingerin Mara Luisa Vennemann (8,2) mit Avellino die Konkurrenten hinter sich ließ. Die Kreismeisterschaft wird mit den Spring-Prüfungen Ende des Monats beim Turnier in Pfullingen fortgesetzt. Im abgeschlossenen, erstmals ausgetragenen Kids Cup siegte die Wannweilerin Sina Schweiker vor Leni Klink (Bronnweiler) und der Pfullingerin Mila Walz.

Das Turnier zeichnete sich in den 14 Wettbewerben fast durchweg durch große Starterfelder aus. »Die Leute kommen zu uns. Die drei Tage waren anstrengend für die Helfer, aber die großen Starterfelder sind wie eine Belohnung für uns. Wir freuen uns über den Zuspruch. Darauf wollen wir aufbauen«, sagte Turnierleiterein Claudia König. Auf eine beachtliche Resonanz stieß dabei auch die Ein-Stern-M-Dressurreiterprüfung, die in Turnier-Programmen nicht oft ausgeschrieben wird. Hier fließen der Sitz, Hilfengebung und der Einfluss des Reiters auf sein Pferd während der Lektionen in die Bewertung mit ein.

M-Gewinnerin Baisch lobt Turnier

Die Gewinnerin hieß Laura Baisch, die sich nach eigener Angabe kurzfristig entschieden hatte, in Sondelfingen anzutreten. Als erste Starterin legte die Amazone vom RC Bretten mit ihrer Stute Bryony die Wertnote 7,7 vor, die von den folgenden 23 Teilnehmern nicht mehr erreicht wurde. Sie gewann vor Kim Kluge (Überlingen/7,4) und Annegret Lara Hanselmann (Köngen/7,3). Nur haarscharf als Neunte verpasste die erste zwölfjährige Emily Betz (Bonlanden) mit Toffifee eine Platzierung. Das Talent hatte seine reiterlichen Anfänge in Sondelfingen. Baisch kommentierte ihren Sieg mit den Worten: »Ich bin wahnsinnig stolz auf Bryony. Ohne sie wäre das nicht möglich.« Die 18-jährige Reiterin war sehr angetan vom Turnier. »Es macht richtig Spaß, hier zu reiten, die Atmosphäre ist mega. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen«, lobte die Reiterin, die in der M-Dressur einen Tag später mit ihren Pferden 12. und 13. wurde.

Bei der gastgebenden Reiterkameradschaft freute man sich neben den anerkennenden Worten auch über das Zuschauer-Interesse am Sonntag. »Da war richtig Full House«, sagte König. Durch die Ausschreibung von mehreren Jugend-Wettbewerben sollen Breitensportler an den Turniersport herangeführt werden. Die großen Starterfelder und die mehrfach notwendige Bewässerung in der sommerlichen Hitze wirkten sich auf den Zeitplan aus. An zwei Tagen dauerten die Wettbewerbe bis in die Abendstunden. »Wir hätten sicher noch eine Prüfung in den Freitag nehmen können«, sagte die Turnierleiterin: »Aber wir haben gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, ein größeres Turnier auszurichten.« (GEA)