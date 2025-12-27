So gehen die SSV Reutlingen Eagles in die neue Saison

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die SSV Reutlingen 05 Eagles starten im Januar mit dem Mannschaftstraining in die neue Saison 2026 in der Regionalliga. Die vergangene Spielzeit beendete die Mannschaft von Trainer Michael Häring mit neun Siegen und einer Niederlage als Vizemeister, nur gegen den ungeschlagenen Meister KIT SC Engineers aus Karlsruhe mussten sich die Achalmstädter geschlagen geben. Das Ziel in die GFL 2 (German Football League) aufzusteigen, bleibt weiter bestehen. Wir geben einen Überblick, was sich seit dem Saisonende im August alles bei den Eagles getan hat.

- Die erste Vollzeitstelle

Seit Oktober übt Head Coach Häring eine Vollzeitstelle bei den SSV Reutlingen 05 Eagles aus. So sollen die Voraussetzungen und Strukturen für einen Aufstieg in die zweite Liga in allen Bereichen nachhaltig verbessert werden. »Bis jetzt war das Sponsoring die größte Baustelle meiner Tätigkeiten«, berichtet der 35-Jährige. Sein Vorgänger Burkhard Kurz war in den letzten Jahren in ehrenamtlicher Funktion aktiv. »Er hat eine tolle Basis geschaffen. Wenn wir langfristig eine Vollzeitstelle haben wollen, muss insgesamt aber mehr gehen«, betont Häring. So konnte der Pool an Partnern von bisher etwa 25 Sponsoren um knapp zehn Firmen erhöht werden. »Einige weitere Partner sind noch in der Pipeline«, hofft Häring auf weitere Unterstützer.

- Das neue Teilnehmerfeld

Jüngst wurden die Teilnehmer für die Saison 2026 in der Regionalliga bekanntgegeben. Die SSV Reutlingen 05 Eagles spielen in einer Gruppe mit den Leonberg Alligators, den Stuttgart Scorpions sowie den Holzgerlingen Twister. Gegen diese drei Kontrahenten bestreitet die Häring-Truppe jeweils ein Hin- und Rückspiel. In der anderen Gruppe treten die Heidelberg Hunters, die Mannheim Bandits, die Freiburg Sacristans sowie Vorjahresmeister KIT SC Engineers aus Karlsruhe an, die in der Relegation zur GFL2 an den Augsburg Centurions scheiterten. »Karlsruhe, Leonberg und Stuttgart werden die größten Konkurrenten sein«, vermutet Häring.

- Der neue Kader

Bisher kann Häring elf Neuzugänge begrüßen. Der US-Amerikaner Jackson Burkhalter wird erster Vertragsspieler bei den Eagles sein. Der Quarterback soll gemeinsam mit seinem Pendant Mike Danowksi die Achalmstädter in die zweite Liga führen. Kai Singer, Michael Kurz, Felix Cardinal von Widdern, Mathis Leonhardt, Marc Leipprand und Nicolas Schwab haben unterdessen allesamt ihre Karriere beendet. Dazu wechselt Samuel Wellbrink nach einer herausragenden Saison wie Nicolas Hühnergarth zum Erstligisten Schwäbisch Hall Unicorns. Häring freut sich besonders, dass mit Phil Mangold und Raphael Stanger zwei Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben. »Das sind beides fertige Spieler«, weiß Häring. Nach einem Jahr in der U 20 bei den Holzgerlingen Twister kehrt mit Lucas Leatherman zudem ein Eigengewächs an die Kreuzeiche zurück. »Es können noch weiter Spieler dazukommen, ebenso auch Abgänge«, prophezeit der 35-Jährige. Aktuell befinden sich die Spieler im Kraft- und Athletiktraining, das Mannschaftstraining beginnt im Januar.

- Das Trainerteam

Für Häring war und ist das Trainerteam immer besonders wichtig. »Wenn wir gute Trainer haben, können sich auch die Spieler besser entwickeln«, weiß Häring. Neben dem Sponsoring war die Schmiede am Trainerteam zuletzt im Fokus des 35-Jährigen. Zukünftig werden sich sage und schreibe 17 Trainer um das spielende Personal kümmern. »Das wird bombastisch und ist ein großes Ding«, schwärmt Häring mit voller Vorfreude auf die kommende Runde. Das Trainerteam ist auch wichtig für potentielle weitere Neuzugänge. »Vielleicht können wir noch ein paar neue Spieler ziehen«, so der Head Coach der Eagles.

- Charity-Bowl, Reserve, Frauen, Jugend

Auch in der neuen Spielzeit werden alle Heimspiele im Kreuzeichestadion ausgetragen. Am Ostermontag, den 13. April 2026, bestreiten die Eagles den »Charity Bowl« als Härtetest vor dem Saisonstart gegen den Zweitligisten Albershausen Crusaders, zuletzt Vizemeister in der zweiten Liga. »Da werden wir sehen, wo wir stehen«, sagt Häring. Die Reserve der SSV Reutlingen 05 Eagles wird zukünftig von Nils Bayer trainiert, der damit die Nachfolge von Sven Haap antritt. In der Kreisliga spielt die Reserve zukünftig mit Hin- und Rückspiel gegen die Balingen Bucks, die Tauberfranken Wolfpack und die Reserve der Leonberg Alligators.

Die Frauen des Clubs treten in der zweiten Bundesliga gegen Leipzig, Limburg, Marburg und Gießen an, ebenfalls mit jeweils zwei Duellen. Neuer Jugendkoordinator ist Philipp Schiweck. Neuer Trainer der U 19-Auswahl ist Lukas Schantz, die U 15 übernimmt Steffen Berndt. »Wir haben einen guten Zulauf in der Jugend«, freut sich Michael Häring. Das bisherige Amt von Oliver Kurz als Abteilungsleiter bei den Eagles übernehmen Christoph Trybek, Ellen Grebenstein sowie Nicole Kutschal als Kassiererin. (GEA)