Schwedin Louise Romeike gewinnt Marbacher Top-Prüfung

MARBACH. Nach dem Ausfall der deutschen Vielseitigkeits-Asse Michael Jung und Ingrid Klimke, die im Gelände ausschieden, war der Weg frei für Louise Romeike. Die Schwiegertochter von Peking-Doppel-Olympiasieger Hinrich Romeike war die beste der schwedischen Reiterinnen, die den Marbacher Vier-Sterne-Wettbewerb dominierten. Mit Rang eins für Louise Romeike, den Plätzen drei und sechs für Frida Andersen sowie Rang acht für Sofia Sjoborg dominierten die Skandinavierinnen die Top-Prüfung im Haupt- und Landgestüt.

Romeike feierte dabei einen Start-Ziel-Sieg. Ihre Führung nach der Dressur verteidigte sie auf der hohe Anforderungen stellenden Gelände-Prüfung. Im abschließenden Springparcours konnte sie sich als letzte Starterin einen Fehler erlauben, ohne dass ihr Sieg in Gefahr geriet, da die unmittelbaren Verfolger zuvor Abwürfe hatten. Zwar fiel bei der 34-Jährigen mit Caspian eine Stange am drittletzten Hindernis, aber die restlichen zwei der insgesamt 15 Sprünge überwand das Paar fehlerfrei. Danach konnte sie sich über den Sieg und das Gewinner-Preisgeld in Höhe von 2.100 Euro freuen.

Große Enttäuschung verhindert

Nach dem Abwurf war sie nicht nervös geworden, »denn wenn er einen Springfehler macht, macht er nicht gleich den nächsten«, beschrieb sie ihren Wallach. Platz eins hatte sie nicht erwartet: »Ich gewinn' nicht so häufig Vier-Sterne-Prüfungen.« Malin Hansen-Hotopp verhinderte die große Enttäuschung bei den Startern der deutschen Kader-Reiter. Im Gelände waren kurz hintereinander die mehrmaligen Olympia-Sieger Michael Jung und Ingrid Klimke nach Fehlern ausgeschieden. Jungs Wallach Fischersolution II, der seine erste Vier-Sterne-Prüfung bestritt, war in der Schlussphase der Strecke an einem Hindernis vorbeigelaufen. Jung: »Ihm fehlt die Erfahrung. Das müssen wir noch üben.« Klimkes Stute Equistros Siena Just Do It hatte eine Verweigerung. »Das war ein Missverständnis an den Ecken. So ist der Sport«, kommentierte die zweimalige Europameisterin den Dämpfer.

Peter Thomsen wurde von diesen Ausfällen kalt erwischt. »Das ist natürlich heftig. Das müssen wir analysieren. Aber aus der Niederlage kommt die Kraft«, sagte der Bundestrainer. Das dritte deutsche Ass des Olympia-Kaders indes stach. Hansen-Hotopp hatte die Dressur als Sechste absolviert, sich im Gelände nur leichte Zeitfehler erlaubt und war als Fünfte ins Springen gegangen. Ihr 13-jähriger Holsteiner Schimmel Carlitos Quidditch zeigte im Parcours eine souveräne Runde, so dass sich die frühere Mannschafts-Europameisterschafts-Zweite mit einem Null-Fehler-Ritt noch als Zweite in die schwedische Phalanx schob. »Es hat alles super geklappt«, freute sich die 48-Jährige.

Ehepaar Jung auf dem Podest

In der Zwei-Sterne-Prüfung vergab Klimke mit einem Abwurf im Springen ihre Siegchance und wurde Vierte. Jung folgte dicht dahinter auf Rang sechs. Platz eins sicherte sich die Salzhausenerin Anna Siemer. Eine Besonderheit erlebte Jung bei der Siegerehrung der baden-württembergischen Meisterschaft: Der Mannschafts-Olympiasieger stand ganz oben auf dem Podest, seine Frau Faye Füllgraebe-Jung wurde Dritte. Nachfolgerin des aus Gomadingen stammenden Dirk Schrade im Berufsreiterchampionat wurde Nina Schultes aus Unterfranken.

Die Sportliche Leiterin Danièle Vogg zog nach dem ersten Marbacher Vielseitigkeits-Turnier unter neuer Leitung ein »rundum positives Fazit«. Sicher könne man noch die eine oder andere Sache verbessern. »Aber daran werden wir bis zum nächsten Jahr arbeiten.« Positiv war auf jeden Fall die Zuschauer-Resonanz. Gestütsleiterin Astrid von Velsen-Zerweck freute sich angesichts der stellenweise empfindlich kühlen Witterung über die »vielen Zuschauer« im Gelände. Die ausrichtende Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter in Baden-Württemberg (IGV) sprach von 3.000 bis 4.000 Besuchern am Samstag auf der Querfeldeinstrecke. Man habe den Preis gegenüber dem Vorjahr gesenkt, damit es »für jedermann ein toller Ausflug ist«, sagte der IGV-Vorsitzende Holger Sontheim. (GEA)