Reutlingerin Luisa Strähle ist deutsche Meisterin in der Disziplin Luftpistole

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Die Jugendarbeit der Schützengilde Reutlingen, die intensiv mit dem Leistungszentrum Ruit zusammenarbeitet, trägt erste Früchte. Bei den deutschen Meisterschaften auf der Olympia-Schießstätte in München holte die 15 Jahre alte Luisa Strähle die Goldmedaille in der Disziplin Luftpistole Standard. Damit steht die Reutlingerin nach vier Landestiteln nun auch in Deutschland ganz oben.

In einem packenden Finale hatte in den ersten Serien zunächst ihre Schwester Cleo Strähle die Nase vorn. Ein leichter Fehler reichte jedoch, um in der starken Konkurrenz zurückzufallen. Cleo Strähle belegte letztlich den achten Platz. Luisa Strähle blieb über 40 Schuss nahezu fehlerlos und war mit der deutschen Meisterin des vergangenen Jahres, Lucy Wernecke aus Dresden, ringgleich. Somit musste das Stechen entscheiden. Die Reutlingerin bewies unter den Augen zahlreicher Zuschauer im Eins-gegen-Eins-Duell starke Nerven und holte sich den Sieg. Auch im Betreuerstab um Landestrainer Thomas Schaufler und dem Sportleiter der Schützengilde Reutlingen, Eckart Reicherter, war der Jubel groß.

In der Disziplin Sportpistole 25 m landeten Cleo und Luisa Strähle auf den Plätzen 20 und 21. Die Podiumschancen der Mannschaft wurde durch eine Disqualifikation einer Schützin zunichte gemacht. Die 13 Jahre alte Greta Strähle hatte sich in der Schülerklasse zum ersten Mal für die »Deutschen« qualifiziert. Sie bestätigte ihre Vorleistungen und wurde 15. in der Disziplin Luftpistole Standard und 17. im Mehrkampf.

Die Schützengilde Reutlingen verbuchte bei den Titelkämpfen in München weitere gute Platzierungen. Die Mannschaft mit Eckart Reicherter, Christoph Krohmer und Stefan Gauß belegte mit dem Großkaliber-Gewehr (300 Meter) den 13. Platz. In der Einzel-Konkurrenz wurde Stefan Gauß Zehnter. Albert Lorenz kam auf Rang 110.

Bei der Schützengilde Reutlingen umfasst die Jugendabteilung derzeit über 30 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren, die sich in verschiedenen Disziplinen versuchen. (GEA)