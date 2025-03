Reutlinger NFL-Profi Marcel Dabo richtet kostenloses Camp für Kinder aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was vergangenes Jahr bei der Premierenausgabe großen Anklang fand und bereits ein voller Erfolg war, ging am Samstag nun in die nächste Runde. Das zweite Football-Kids-Camp von NFL-Profi Marcel Dabo powered by den Reutlingen Eagles bekam dieses Mal im Kreuzeichestadion sogar noch eine deutlich größere Bühne. Rund 150 begeisterte und hochmotivierte Kinder waren am Start. Und das trotz der kalten Temperaturen. »Wir haben den Platz aber richtig erhitzt«, sagte der Reutlinger, der seit 2022 für die Indianapolis Colts in der größten und besten Football-Liga aktiv ist und sich gerade in der Saisonpause befindet.

Für den 25-Jährigen ist das Camp eine Herzensangelegenheit. Deshalb ist es auch für alle Teilnehmer kostenlos. Warum ihm das so wichtig ist? »Ich möchte etwas an die nächste Generation weitergeben, weil ich damals selber nicht die Möglichkeiten dazu hatte. Da gab es das noch nicht so«, betonte Dabo. Bei all dem Wettkampfgedanken und sportlichen Ehrgeiz, gab der frühere Fußball-Torwart (unter anderem in der Jugend des VfL Pfullingen) den Kids am Samstag vor allem eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. »Spaß haben. Denn ohne Spaß geht gar nichts.« Schon richtet sich der Blick auf das kommende Jahr. Ob es dann zur dritten Auflage kommt? »Ja, das ist definitiv der Plan«, meinte Dabo. (GEA)