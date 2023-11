Reutlinger Jonathan Tekle holt EM-Titel im Capoeira

Daniel Martins-Hegele (links), Trainer Marcos da Silva und Jonathan Tekle feiern ihre Erfolge der EM in der Slowakei.

KOMARNO. Die Konkurrenz in den osteuropäischen Ländern ist groß, das Niveau stark. Umso höher ist die Leistung Tekles einzuschätzen, der bereits den zweiten EM-Titel nach Reutlingen holte und Sieger zahlreicher weiterer deutscher Capoeirameisterschaften ist. Jonathan Tekle vom Verein Capoeira Reutlingen/Tübingen erkämpfte sich bei den europäischen Capoeirameisterschaften im slowakischen Komárno den Sieg in der höchsten Starterklasse. 300 Teilnehmer aus den verschiedensten europäischen Ländern waren dabei.

Über zehn Jahre Training

Sein unermüdliches Engagement und tägliches Training über mittlerweile mehr als zehn Jahre zahlt sich aus. Auch beruflich hat sich Tekle dem Sport verschrieben. Sein Sportstudium in Kombination mit Wirtschaftspädagogik hat er im Bachelor an der Universität Hohenheim und Universität Stuttgart mittlerweile abgeschlossen, momentan befindet er sich im Masterstudium.

Auch sein Vereinskollege Daniel Martins-Hegele, jüngst Deutscher Capoeirameister geworden, erzielte einen guten dritten Platz in der höchsten Klasse (A+). Beide Sportler geben mittlerweile selbst Trainings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und unterstützen den Trainer und Vereinsgründer Marcos da Silva in seiner Arbeit. Kostenloses Schnuppern in den Trainings ist jederzeit möglich. Mehr Infos gibt es auf der Webseite. (GEA)