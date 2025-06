Reutlinger Gold-Doppelschlag

Bitte aktivieren Sie Javascript

BOCHUM. Zwei Judoka der TSG Reutlingen sorgten bei den deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften (Ü 30) in Bochum für einen Gold-Doppelschlag. Sowohl Frank Brodocz als auch Botond Draskoczy waren in ihren Alters- und Gewichtsklassen die Besten.

Der in der Altersklasse M7 startende Brodocz sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm mit zwei souveränen Siegen den ersten Platz. Draskoczy, der in der Altersklasse M4 an den Start ging, überzeugte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm mit drei klaren Erfolgen – in der ersten Runde hatte er ein Freilos – und wurde ergo mit Gold dekoriert. Brodocz triumphierte bei den »Deutschen« bereits in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Draskoczy holte bereits 2021 und 2022 den DM-Titel.

Mit diesen beiden Titeln gehörte die TSG Reutlingen zu den erfolgreichsten Vereinen dieser Meisterschaften. In der Vereinswertung wurde die TSG auf Platz fünf notiert. Insgesamt waren rund 400 Judoka am Start. (GEA)