Reutlingen Eagles schaffen einen 36:0-Sieg - Spiel wie Katz und Maus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Football-Regionalliga haben die SSV Reutlingen 05 Eagles das Heimspiel gegen die Fellbach Warriors mit 36:0 (22:0) gewonnen. Die wichtigsten Punkte der Partie im Überblick.

- Der Spielfilm

6:0 – Touchdown von Leander Winter

12:0 – Touchdown von Winter

13:0 – Extrapunkt von Mike Weyrich

16:0 – Field Goal von Weyrich

22:0 – Touchdown von Michael Kramm

28:0 – Touchdown von Carl Sigloch

29:0 – Extrapunkt von Weyrich

35:0 – Touchdown von John Harris

36:0 – Extrapunkt von Weyrich

- Der Spielverlauf

Die Eagles stellten schon im ersten Viertel die Weichen auf Sieg. Mit 16:0 wurden die ersten zwölf Minuten abgeschlossen. Bereits im ersten Angriff fand Quarterback Mike Danowski Rückkehrer Leander Winter zum Touchdown und somit zur 6:0-Führung. Die Gäste versuchten alles, es sollte aber nicht viel gelingen. Die Defensive der Achalmstädter war über die gesamte Spieldauer sehr präsent und ließ im vierten von fünf Spielen keinen Gegenpunkt zu. Danowski bediente in der Folge mit Pässen auf Winter (12:0), Michael Kramm (22:0) und Carl Sigloch (28:0) drei weitere Male Teamkollegen zum Touchdown. Für den schönsten Spielzug war jedoch der US-Amerikaner John Harris zuständig. Mit einem Lauf über 55 Yards, inklusive etlichen Täuschungsmanövern, zeigte der Running Back seine Klasse zum 35:0-Zwischenstand. Im dritten Viertel wurde Defense-Kapitän Abiddine Makhloufi nach einem Schlag gegen den Ball disqualifiziert. Es drohte eine Sperre. Doch nachdem die Eagles ein Video eingeschickt haben, steht fest: Makhloufi wird nicht gesperrt.

- Zahlen, bitte

500 Zuschauer verfolgten die Begegnung auf dem Rasenplatz hinter dem Kreuzeiche-Stadion. Die Strafen gingen mit 6:5 an den Gastgeber, bei den Ballverlusten hatten die Fellbach Warriors mit 5:3 zwei mehr als der Gegner. Danowski leistete sich in kürzester Zeit zwei Interceptions gegen Vincent Hildebrand und Sebastian Fuss. Auf der andere Seite schnappte sich Lucas Gollmer zwei Interceptions von Warriors-Quarterback Hildebrand. Auf Reutlinger Seite konnten Luis List (Oberschenkel) und Timo Golez (Leiste) das Spiel nicht beenden. »Es war eine Sicherheitsmaßnahme. Ich denke, beide sind beim nächsten Spiel wieder dabei«, so Häring. Malik Geider wurde nach einem Sturz auf die Schulter im letzten Viertel mit dem Rettungswagen in eine Klinik abtransportiert. Die Eagles stehen mit 5:0 Siegen auf Rang zwei, Fellbach mit sieben Niederlagen am Tabellenende.

- Die Stimmen zum Spiel

»Ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr diszipliniert gespielt und ab dem ersten Viertel gut durchgewechselt. Jeder hat Spielzeit bekommen, bereits am Freitag steht das nächste Spiel in Schwäbisch Hall an. Das wird eine große Herausforderung, die Akkus wieder zu füllen«, sagte der Reutlinger Trainer Häring. Trotz des deutlichen Resultats zeigte sich sein Gegenüber Fabian Weigel nicht unzufrieden: »Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können. Mehr war unter diesen Umständen heute nicht drin. Das Ergebnis geht in Ordnung, nur unsere Null ist halt schlecht«, so Weigel.

- Ein Rückkehrer aus Norwegen

Mit von der Partie war auch wieder Leander Winter. Der Passempfänger spielte zuletzt bei den Kristiansand Gladiators in Norwegen. »Er hat mich unter der Woche angerufen, dass er jetzt schon wieder kommt. Wir haben erst in zwei Wochen wieder mit ihm gerechnet«, sagte Häring. Sein norwegisches Team konnte zu einem Spiel nicht antreten, was gleichzeitig mit dem Saisonende verbunden war. Mit Winter haben die Eagles in den kommenden Wochen der Wahrheit wieder eine zusätzliche Option im Passspiel.

- Letztes Aufgebot

Die Fellbach Warriors reisten mit dem letzten Aufgebot an. »Uns haben 15 Spieler wegen Urlaub und Verletzungen gefehlt«, erzählte Weigel. Das Minimum von 25 Akteuren konnten die Gäste noch aufbieten. »Bei einer Absage ist man sofort aus der Liga raus und steigt zwei Ligen ab«, informierte Häring. Zu allem Übel verletzten sich noch frühzeitig Ersatz-Quarterback Yeray Gonzalez Martinez (Knie) und Steffen Bartsch (Schulter). »In zwei Wochen kommen Spieler zurück. Gegen Schwäbisch Hall II, Heidelberg und Freiburg haben wir in jedem Spiel eine Chance«, glaubt Weigel. (GEA)