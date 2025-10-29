PSV Reutlingen: Max Duong Phu im Pech

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Badminton-Team der Spvgg Mössingen stürmt in der Baden-Württemberg-Liga auch in dieser Saison von Erfolg zu Erfolg. Der Titelverteidiger führt nach drei Spieltagen die Tabelle mit 6:0 Punkten und 23:1 Spielen an. Am Wochenende gaben die Steinlachtäler der SG Heilbronn/Leingarten und der SG Feuerbach/Korntal jeweils mit 8:0 das Nachsehen. In den 16 Begegnungen gaben die Mössinger lediglich einen Satz ab – Nadja-Christine Reihle musste in ihrer Partie gegen die Feuerbacherin Kathrin Schad kämpfen, ehe der 22:20-Sieg im Entscheidungs-Durchgang eingetütet war.

Zweiter hinter Mössingen ist die TuS Metzingen, die gegen Feuerbach/Korntal mit 7:1 und gegen Heilbronn/Leingarten mit 8:0 gewann. Damit betrieben die Ermstäler nach der 1:7-Auftakt-Niederlage gegen Mössingen Wiedergutmachung. Beim 8:0 gegen Heilbronn gingen drei Partien über drei Sätze. Einmal war’s ganz eng: TuS-Spitzenspieler Frieder Tausch gewann im Entscheidungs-Durchgang gegen Ronald Huber mit 23:21. Die zweite Mannschaft der Metzinger liegt in der Verbandsliga mit 6:0 Punkten vorne. Gegen den ASV Bellenberg gab’s ein 5:3, gegen die SG Ehningen/Gärtringen ein 6:2.

Der PSV Reutlingen kam in der Verbandsliga mit 5:1 Punkten aus den Startlöchern. »Wir peilen einen Platz unter den ersten Vier an«, beschreibt PSV-Pressesprecherin Karin Geisenhofer die Zielsetzung. »Durch intensives Zusatztraining wollen wir das Niveau weiter anheben«, fügt sie hinzu. Am Wochenende setzten sich die Reutlinger beim VfB Friedrichshafen mit 6:2 durch. Bei der SG Neuravensburg/Primisweiler gab’s ein 4:4-Remis. In Neuravensburg punkteten das große Talent Samuel Seitz in bewährter Manier, Mario Stephan sowie die Doppel Seitz/Robert Külls und Max Duong Phu/Mario Stephan für den PSV. Die Partie von Phu gegen Christoph Brey verlief hochdramatisch. Im Entscheidungssatz lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein gerissener Schläger, gefolgt von einem Netzroller brachten den Reutlinger aus dem Konzept – er unterlag mit 18:21. (kre)