Pfullinger Weltrekord wird nicht anerkannt

SUHL/NINGBO. »In Suhl ist es richtig gut für mich gelaufen«, sagt Emanuel Müller. Und lächelt über beide Wangen. »Richtig gut« ist stark untertrieben. Der Sportschütze aus Pfullingen liefert in der 35.000-Einwohner-Stadt in Thüringen einen phänomenalen Wettkampf ab. Bei diesem ersten Teil der WM-Qualifikation für die deutschen Asse ist Müller der Beste.

60 Schuss gibt der 33-Jährige mit der Schnellfeuerpistole ab. 600 Ringe sind möglich. Für Müller werden 594 Ringe notiert. »Das ist eine persönliche Bestleistung«, stellt der Polizist, der sich in diesen Monaten zu 100 Prozent auf den Sport und die olympische Disziplin Schnellfeuerpistole konzentriert, nüchtern fest. Um dann im nächsten Satz hinzuzufügen: »Der Weltrekord steht bei 593 Ringen.«

Weltrekord? Gemach, gemach. Weil Müller die 594 Ringe bei einer deutschen WM-Qualifikation geschossen hat, findet er keine Aufnahme in eine Bestenliste. Der seit drei Jahren in Pfullingen wohnende und häufig im Pfullinger Schützenhaus trainierende Sportler klärt auf: »Weltrekorde werden nur bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei Weltcups anerkannt.« Hinzufügen muss man zudem, dass auch schon andere Athleten den offiziellen Weltrekord überboten haben.

Müller trägt sich bei den drei Wettkämpfen in Suhl mit 594, 588 und 585 in die Ergebnisliste ein und ist damit die klare Nummer eins. Bereits nach diesem ersten Teil der WM-Qualifikation steht fest: Der Pfullinger wird mit einem Ticket für die Welt-Titelkämpfe ausgestattet, die vom 7. bis 17. November in Kairo ausgetragen werden.

Den letzten Teil der WM-Qualifikation, einen Weltcup-Wettkampf im chinesischen Ningbo, geht Müller relativ entspannt an. In der Qualifikation in Ningbo trumpft der beim Schützenverein Bad Wurzach seine ersten schießsportlichen Gehversuche unternehmende Müller groß auf: Mit 592 Ringen hat er am Ende der 60 Schüsse drei Ringe Vorsprung vor den Verfolgern, und das, obwohl die Bedingungen sehr anspruchsvoll sind. »Es war mit 39 Grad sehr heiß. Die Luftfeuchtigkeit war extrem hoch.« Im Finale der besten Fünf landet Müller auf Platz vier. Seinen ersten Weltcupsieg holt sich der Europameister Florian Peter (Seligenstadt), gefolgt von den Franzosen Jean Quiquampoix und Clement Bessaguet.

Müller schrammt erneut hauchdünn an einem Podestplatz vorbei. Bei den Europameisterschaften im Juli wird er ebenfalls Vierter, beim Weltcup in Lima im April Fünfter. Einen internationalen Podestplatz hat er jedoch schon ergattert: Beim Weltcup in München im Juni wird er mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Fakt ist: Der Pfullinger befindet sich in der Form seines Lebens. Das spiegelt sich auch in der Weltrangliste wider: Müller liegt auf Position zwei hinter Quiquampoix.

Mit diesem Sprung in der Weltrangliste hat sich Müller für das Weltcup-Finale im Dezember in Doha qualifiziert. »Darauf freue ich mich.« In Doha kann er neben dem Wettkampf auch ein wenig Land und Leute genießen. Bei der WM in Kairo dagegen herrscht in dieser Hinsicht tote Hose. »Da befinden wir uns mehrere Tage nur am Schießstand, im Hotel oder im Bus«, weiß er von einem früheren Weltcup-Wettbewerb in der Hauptstadt von Ägypten.

So richtig erklären kann sich Müller seinen Höhenflug selbst nicht: »Seit 2022 geht es sportlich bei mir aufwärts«, stellt er fest. Die ganz großen Erfolge feiert er in den vergangenen Jahren allerdings noch nicht. Das liegt auch daran, dass die besten Deutschen in der Disziplin Schnellfeuerpistole absolute Weltklasse darstellen und Müller bei dieser großen Konkurrenz einige Mal die Qualifikation für ein internationales Großereignis knapp verpasst.

In diesem Jahr allerdings hat sich der in dieser Disziplin für den SV Leingarten (bei Heilbronn) startende Pfullinger in der Weltspitze eingenistet. »2025 läuft es bei mir mega-gut«, staunt Müller. Und hofft auf den nächsten Paukenschlag - in sechs Wochen bei der WM in Kairo. (GEA)