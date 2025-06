Pfullinger Sportschütze Emanuel Müller mit Weltklasse-Ergebnissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SUHL. Besser, noch besser, Emanuel Müller – der Pfullinger Sportschütze befindet sich in der Form seines Lebens. In Suhl sorgte der 33-Jährige für den nächsten Paukenschlag. Bei den Qualifikations-Wettkämpfen für die Europameisterschaften, die vom 25. Juli bis 6. August im französischen Chateauroux steigen, legte Müller ein Weltklasse-Resultat nach dem anderen hin. Der Pfullinger triumphierte mit der Schnellfeuerpistole in allen drei Wettkämpfen und erzielte dabei mit 591, 590 und 592 Ringen Traum-Ergebnisse. »Es lief bei mir brutal gut«, war Müller selbst erstaunt über seine Gala-Auftritte.

Der Lohn für den Polizisten: Vom Bundestrainer Detlef Glenz wurden Müller, Christian Reitz (Regensburg) und Florian Peter (Seligenstadt) für eine EM-Nominierung vorgeschlagen. »Das Okay dürfte nur Formsache sein«, sagt Müller, weiß allerdings, dass der Bundesausschuss Spitzensport noch seinen Segen geben muss..

Hohes Niveau in Suhl

Zur Einordnung von Müllers Ergebnissen muss man wissen, dass Ergebnisse von über 590 Ringen (von 600 möglichen) selbst auf allerhöchstem internationalem Niveau höchst selten sind »Der Weltrekord liegt bei 593 Ringen«, berichtet Müller. »Das Niveau in Suhl war brutal hoch«, fügt er hinzu. Auch der Bundestrainer staunte Bauklötze: »Mega. Wir hatten noch nie solche Ergebnisse. Der positive Trend von München hat sich in Suhl fortgesetzt. Einen Schnitt von 591 Ringen, wie ihn Emanuel erreichte, hat es noch nie gegeben.«

Vor Wochenfrist demonstrierte der deutsche Meister von 2023 seine derzeitige Topform beim Weltcup in München, als er Bronze holte und damit erstmals bei einem Weltcup eine Podestplatzierung erreichte. Dass er über den Winter gut trainiert hat, bewies Müller bereits im April in Lima. In Peru zog er erstmals in seiner Karriere in ein Weltcup-Finale ein und belegte letztlich den fünften Platz.

Der Weltcup in München und die drei Wettkämpfe in Suhl wurden als Qualifikations-Wettbewerbe für die kontinentalen Titelkämpfe deklariert. Die drei besten Ergebnisse der insgesamt vier 60-Schuss-Programm flossen in die Wertung ein. Müller war die Nummer eins, gefolgt von Peter, Reitz, Oliver Geis (Kriftel) und Fabian Otto (Großkrotzenburg). Die Ausnahmestellung von Müller in Suhl wird auch dadurch dokumentiert, dass keiner seiner Nationalmannschafts-Kollegen die 590-Ringe-Marke knackte. »Es lief einfach brutal gut«, sagte der bestens gelaunte Schütze gestern dem GEA. (GEA)