Pfullinger Ben Bayer überzeugt als Wellinger-Ersatz bei ersten Sprüngen im Weltcup

ENGELBERG . Die Freude bei Ben Bayer über seinen ersten Einsatz im Skisprung-Weltcup war groß. Durch solide Leistungen im Continental Cup empfahl sich der 21-Jährige für das deutsche A-Team in Engelberg (Schweiz) und verdrängte den formschwachen Olympiasieger Andreas Wellinger. Nun kam es noch besser: Der Pfullinger Starter überzeugte bei seinen ersten Sprüngen direkt und sicherte sich mit seiner Qualifikationsweite von 121 Metern am Freitag einen Platz im Hauptfeld am Samstag.

Mit Platz 39 war Bayer der drittbeste Deutsche und bekam für sein starkes Debüt Lob von allen Seiten. Noch besser lief es für seinen Teamkollegen Felix Hoffmann (132 Meter), der sich völlig überraschend den Quali-Sieg vor den Österreichern Jan Hörl (132) und Stefan Kraft (131,5) schnappte. Philipp Raimund hinterließ als Vierter ebenfalls einen starken Eindruck. Auch Routinier Pius Paschke landete als 44. hinter dem Talent des VfL Pfullingen, dessen Traum schon immer »Olympia und Weltcup« waren. (GEA)