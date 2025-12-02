Pferdesportkreis Reutlingen: Neuerungen kommen gut an

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Vieles ist neu beim Pferdesportkreis Reutlingen (PSK) in diesem Jahr: Eine neue Spitze, neue Wettbewerbe und eine Ehrung der neuen Kreismeister in deutlich größerem Rahmen als zuletzt. Das kam bei der Feier im Pfullinger Südbahnhof gut an. »Es ist schön, dass so viele unsere Einladung angenommen haben«, freute sich der neue Vorsitzende Stefan Tröster. Gut 100 Reiter, Richter sowie Verantwortliche aus Vereinen, Pferdesport- und Turnier-Branche sparten nicht mit Applaus für die neuen Champions und genossen sichtlich im Kreis Gleichgesinnter den Abend.

Das ging quer durch alle Altersklassen. »Es ist total schön, dass alle nochmal am Jahresende zusammenkommen, auch von anderen Vereinen«, sagte Isabelle Walker vom RV Reutlingen. Die Gelegenheit zum Austausch und dem Auffrischen von Erlebnissen auf Turnieren oder im Reitstall-Alltag wurde gern wahrgenommen. Im Mittelpunkt standen die neuen Kreismeister, die bei den Stationen Wannweil, Sondelfingen, Pfullingen, Trochtelfingen und Undingen Punkte sammeln konnten.

Größere Bühne

Vor Jahren fand die Ehrung der Champions noch auf dem Abschluss-Turnier in Undingen statt, zuletzt gab es nach Saisonende eine gemeinsame Ehrung im kleineren Rahmen. Nun erhielt das Ganze buchstäblich eine größere Bühne. »Direkt nach dem Turnier verläuft sich's eher«, blickte die M-Dressur-Kreismeisterin Anna Riepl zurück. »So, zusammen mit Freunden und Familie, ist es etwas Besonderes und feierlicher.«

Riepl war mit ihrem erst siebenjährigen Wallach Doristo bereits in Zwei-Sterne-M-Prüfungen platziert. Sie hofft, mit ihm in den nächsten Jahren auf das Niveau der schweren Klasse vorstoßen zu können. Außer der Pfullingerin heimsten ausschließlich Amazonen den Pokal für den Kreismeister-Titel ein - mit einer Ausnahme: Timo Diebold war der einzige männliche Vertreter, der sich in der abgelaufenen Saison in einer der insgesamt zehn Klassen durchsetzte. Dabei hatte er aus zeitlichen Gründen nur eine Handvoll Turnierstarts absolvieren können. Für Diebold war Platz eins im M-Springen bereits sein dritter Kreismeister-Titel.

Neuerung Kids-Cup

Im Spring-Bereich wurden als neue Champions auch Julia Rühle (Klasse L), Franziska Schöck (Klasse A/beide Reutlingen) und die Altenburgerin Chiara Renato (Klasse E) gekürt. In der Dressur sicherten sich außer Riepl noch die Bronnweilerin Maresa Hoss (Klasse L), Marina Weber (Altenburg/Klasse A) und Mirjam Fieselmann aus Engstingen (Klasse E) den Titel. Zudem wurde erstmals auch für den Nachwuchs (Jahrgang 2013 und jünger) eine Meisterschaft ausgerichtet. Im Kids-Cup lag die Wannweilerin Sina Schweiker vorn, in der Breitensport-Kategorie siegte Tanja Koser aus Altenburg.

Schöck und Rühle waren zudem an einem weiteren Titelgewinn beteiligt. In der neugeschaffenen Vereins-Kreismeisterschaft setzte sich der RV Reutlingen durch. Zum Team, das den großen Wanderpokal in Empfang nahm, gehörten noch Lea Ganssloser, Isabelle Walker, Lena Marie Wolbring und Maluka Horwath. »Wir haben Werbung dafür gemacht, dass sich Turniereinsteiger auch mal trauen, zu starten«, berichtete Schöck. Auch Riepl sieht in dem Wettbewerb eine zusätzliche Startmotivation, vor allem bei Vereinen, die viele Turnierreiter hätten.

Neuen Schwung aufgenommen

Durch eine Feier wie diese Kreismeister-Ehrung oder Lehrgänge im Winter wollen die PSK-Verantwortlichen in einer Zeit, in der die »Turnierreiterei nachlässt« (Diebold), das Gemeinschaftsgefühl und damit die Turnier-Szene stärken. Der 2. PSK-Vorsitzende betonte, dass im Pferdesportkreis, dem 23 Reit-Vereine angehören, eine junge Generation heranwächst. Dieser Gruppe will man durch neue Wettbewerbe wie Kids-Cup und Vereins-Meisterschaft Rechnung tragen. Das kommt an. Von »schönen Neuerungen« spricht Riepl, die es gut findet, »dass auch die Jugend gefördert wird«. Bei der Feier erhielten die PSK-Macher viele positive Reaktionen. Der Abend hat gezeigt, dass der Pferdesportkreis neuen Schwung aufgenommen hat. (GEA)