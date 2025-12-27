Meilenstein für Jana Fritz: Ski-Ass aus Eningen holt erste Weltcup-Punkte

Bitte aktivieren Sie Javascript

SEMMERING. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht strahlte Jana Fritz im Zieleinlauf in die Kamera. Und auch die deutsche Ski-Legende Felix Neureuther freute sich am ARD-Mikro mit der 20 Jahre alten Eningerin. Es war ein perfekter Samstag für das junge Ski-Ass aus der Region. Die für die TSG Reutlingen startende Athletin fuhr beim Riesenslalom in Semmering/Österreich im vierten Anlauf zum ersten Mal in die Punkteränge des alpinen Ski-Weltcups. Knapp einen Monat vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo/Italien belegte Fritz am Ende den 24. Platz. Der Rückstand auf die österreichische Siegerin Julia Scheib betrug 3,49 Sekunden.

»Ich bin sehr froh über meine ersten Weltcup-Punkte. Es hätte nicht besser laufen können«, sagte die Eningerin wenig später sichtlich erleichtert im ARD-Interview und strahlte immer noch über beide Backen, nachdem sie die Weihnachtstage mit ihrer Familie in der Heimat »ganz gemütlich« verbracht hatte, wie sie berichtete. Das Erstaunliche: Fritz war mit der hohen Nummer 52 (von insgesamt 66) im ersten Durchgang gestartet und hatte sich trotzdem als 24. für den Finallauf qualifiziert. »Jetzt schauen wir zu und genießen es einfach, dass sie mit Nummer 52 in den zweiten Durchgang gekommen ist«, sagte TV-Experte Neureuther vor dem Auftritt von Fritz im zweiten Durchgang und ergänzte: »Liebe Jana, sei mutig und drück einen runter.«

Fehler im oberen Teil kostet sieben Zehntel Sekunden

Für die 20-Jährige stand einiges auf dem Spiel. Schließlich fährt bei den Technik-Disziplinen das Risiko, sprich das Ausscheiden, immer mit. Und tatsächlich wäre es im oberen Teil fast so weit gewesen. Fritz verlor bei einem Schwung den Innenski, rettete sich aber und fand schließlich zurück zu ihrer Linie. Danach fand sie besser in den Lauf und brachte ihn sicher ins Ziel. »Skifahrerisch bringt sie viel mit«, lobte der 13-fache Weltcup-Sieger Neureuther die junge Athletin. Ein klein bisschen ärgerlich: Ohne diesen Fehler, der fast sieben Zehntel Sekunden an Zeit kostete, wäre für sie noch eine deutlich bessere Platzierung möglich gewesen. Dennoch ist es für Fritz der bislang größte Erfolg in ihrer noch jungen Profi-Laufbahn.

Was die ganze Geschichte rund macht: Im vergangenen Jahr feierte die Eningerin in Semmering ihr Weltcup-Debüt. In dieser Saison ging die Wahl-Allgäuerin bislang ausschließlich im Europacup an den Start. Dort stehen für sie zwei Top-Fünf-Platzierungen zu Buche. Nach den ersten Punkten in der Eliteklasse des alpinen Skisports darf sich Fritz nun berechtigte Hoffnungen machen, weiterhin Teil des deutschen Weltcup-Teams zu sein. Der nächste Riesentorlauf steht am 3. Januar in Kranjska Gora/Slowenien auf dem Programm.

So oder so: Einen neuen Fan hat die 20-Jährige nach ihrem Auftritt in Semmering jedenfalls für sich gewonnen. »Sehr gut gemacht. Da kommt eine, auf die wir in Zukunft bauen können«, zeigte sich der ehemalige Weltklasse-Athlet Neureuther sehr angetan von der Leistung der Eningerin. (GEA)