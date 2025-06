Markus Brodbeck wechselt vom TB zur TuS Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das ist ein kräftiger Paukenschlag in der Tischtennis-Szene: Markus Brodbeck verlässt den TB Metzingen und kämpft nächste Saison in der Landesliga für den Stadt-Rivalen TuS Metzingen um Punkte. Brodbeck und der Turnerbund Metzingen - das gehörte bislang zusammen wie Köln und der Dom. »Dieser Wechsel ist mir sehr schwer gefallen und war eigentlich auch nicht geplant«, erklärte der 40-Jährige.

Was war passiert? Der Landesliga-Absteiger TB Metzingen, der künftig in der Landesklasse angesiedelt ist, muss einen personellen Aderlass verkraften. Heiner Schmid legt aus gesundheitlichen Gründen erneut eine Pause ein, Natalie Weichel verkündete ihren Wechsel zum TSV Gomaringen, der den Aufstieg in die Landesklasse geschafft hat, und Kristin Dorau will pausieren. Brodbeck, der als Nummer eins in der Landesliga auf eine Bilanz von 22:17 Siegen kam, entschloss sich deshalb für eine neue sportliche Herausforderung.

Über 20 Jahre für den Turnerbund im Einsatz

Nachdem er in der Jugend für den TSV Dettingen zum Schläger griff, stand Brodbeck über 20 Jahre in Diensten des TB Metzingen. Mit dem Ermstal-Club erlebte er einen Höhenflug. In der Kreisliga A fing es an. Über die Bezirksklasse, Bezirksliga und Landesklasse ging es vor einem Jahr in die Landesliga hoch. Nun freut sich Brodbeck auf sein neues Betätigungsfeld, handelt es sich doch quasi um eine Familien-Zusammenführung. Markus Brodbeck spielt künftig bei der TuS mit seiner Frau Anja in einem Team. Dieser Mannschaft gehören zudem Anja Brodbecks Vater Martin Skokanitsch und ihr Bruder Marc Skokanitsch an. Markus Brodbeck, der zu Beginn des Jahres beim Bundesfinale einer Turnierserie triumphierte, geht als Nummer zwei hinter Marc Skokanitsch an den Tisch. Komplettiert wird das Sextett von Silas Tamm und Leonard Lange. Zudem soll Youngster Arthur Buergin, der in der zweiten Mannschaft die Position eins einnimmt, Einsätze erhalten.

»Wir gehen mit der gleichen Mannschaft wie vergangene Saison an den Start«, berichtet Marco Kieselbach, der spielende Tischtennis-Abteilungsleiter des SSV Reutlingen. Der Traditionsverein hätte gerne mit Justus Reihs einen Akteur an Land gezogen, der zuletzt in der Oberliga spielte und beim SSV an der Seite von Moritz Sefried ein starkes Spitzen-Paarkreuz hätte bilden können. Doch Reihs entschied sich für einen Wechsel zum Verbandsoberligisten TTC Mühringen. Die Reutlinger gehen deshalb mit dem Sextett Moritz und Thomas Sefried, Jonas Jehle, Tobias Nagel, Markus Metzger und Kieselbach an den Start.

Leuze kehrt zur Spvgg Mössingen zurück

Ein weiterer interessanter Wechsel innerhalb des Bezirks Alb: Steffen Leuze kehrt vom Verbandsoberliga-Absteiger TTC Ergenzingen zu seinem Heimatverein Spvgg Mössingen zurück. Leuze erzielte in der abgelaufenen Saison bei Ergenzingen am mittleren Paarkreuz eine respektable Bilanz von 17:14 Siegen. Mit Mössingen spielte er früher in der Verbandsliga, nächste Runde kämpft Leuze mit den Steinlachtälern in der Bezirksklasse um Punkte. (GEA)