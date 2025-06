Lisa Bräuninger feiert Heimsieg in Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. »Gnadenlos ausgenutzt« hat Lisa Bräuninger ihren Heimvorteil beim dreitägigen Reitturnier in Wannweil. Die 20-jährige Amazone gewann nicht nur das Finale des Ein-Stern-M-Springens mit Stechen am Sonntagnachmittag auf Lord Cassini van’t Hulgenrode, davor hatte sie bereits auf Cool Sunny im L-Springen gesiegt.

Nicht ganz verschont blieben die Wannweiler von den Wetterkapriolen der letzten Tage. »Am Samstag haben wir auf der Rasierklinge getanzt, heftiger Sturm kam auf, es hat die Hindernisse umgeweht und wir hatten bis 22.30 Uhr abends alle Hände voll zu tun, alles wieder herzurichten«, sagte Stefan Wagner, der Vorsitzende des Reitvereins Wannweil.

Die Zwei-Sterne-M-Dressur auf Kandare gewann am Samstag Bärbel Eppinger auf Djamal. Zum Auftakt waren in einer Ein-Stern-M-Dressur (Kandare) Anne Eppinger-Lütkemeier vom Münsinger Lerchenhof und in der anderen Abteilung Melanie Maier (Riedlingen) vorn gelegen. Beim Ein-Stern-M-Springen war Dominic Wolf vom Weiherhof mit seinem Holsteiner Wallach Colorino siegreich.

Am Sonntag schlug dann die Stunde von Lisa Bräuninger. Nach ihrem Sieg im L-Springen mit Cool Sunny startete sie mit der Stute und ihrem belgischen Warmblut Lord Cassini van’t Hulgendrode im finalen Ein-Stern-M-Springen.

13 Sprünge über elf Hindernisse hatten die 21 Reiter zu absolvieren in einer Prüfung, die für die Tübinger Kreismeisterschaft zählte. Und Bräuninger schaffte mit beiden Pferden einen Null-Fehler-Ritt. Weitere sechs Reiter zogen ins Stechen ein, wobei Marvin Frey mit Solero eigentlich den besten Eindruck hinterließ. Nach der Umbaupause wurden die Karten neu gemischt. Frey musste als Erster auf den Parcours, der mit acht Sprüngen herausfordernd gesteckt war und legte mit 43,74 Sekunden die Richtzeit vor. Enttäuscht war Bräuninger, deren Hannoveraner Cool Sunny gleich das ersten Hindernis riss. Weitere Null-Fehler-Ritte folgten, ehe Silvia Walliser von der Pulvermühle Dußlingen mit Crapou mit 43,36 eine neue Bestmarke setzte. Als Achte und Letzte ritt Bräuninger in den Stechparcours.

Auf den ersten Blick sah ihr Ritt nicht sonderlich temporeich aus, aber ganz kurze Wendungen brachten die Zeitersparnis und zum großen Jubel der zahlreichen Zuschauer rund um den Reitplatz durchquerte Lord Cassini van’t Hulgenrode die Lichtschranke in 41,91 Sekunden – neue Bestzeit. »Ich wusste, ich kann mich mit Cassini was trauen«, sagte die überglückliche Siegerin hinterher. »Ich reite ihn seit Februar, also die erste Saison, und es ist unser erstes Turnier. Der 14-jährige Hengst ist quasi mein Lehrmeister.«

Der Reitvereins-Vorsitzende Stefan Wagner zeigte sich hinterher hoch zufrieden. Nicht nur über den Sieg von Bräuninger, sondern dass der RV 200 Starts mehr verbuchen konnte als im Vorjahr und das Konzept – vom Führzügel-Wettbewerb bis zum M-Springen die ganze Bandbreite anzubieten – auf fruchtbaren Meldeboden fiel.

Gut angenommen wird seinen Worten zufolge auch der neue Modus, dass innerhalb einer neuen Wertekategorie die Teilnehmer auf Turnieren Punkte für ihren Club sammeln können: »Der Verein mit der höchsten Punktzahl gewinnt die Vereinsmeisterschaft.« Erstmals ausgetragen wurde auch ein Vierkampf: Laufen, Schwimmen, Dressur und Springen. »Wir drehen an verschiedenen Stellschrauben, um Reiten attraktiver zu machen«, sagte Wagner. (GEA)