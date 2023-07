Landestitel für Ali Movahed vom SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KARLSRUHE. Nachdem Ilja Nosovski kurzfristig wegen Krankheit absagen musste, hatte der SSV Reutlingen mit Ali Movahed und Mouhamed Abbas zwei Boxer bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Karlsruhe am Start. Und einer triumphierte: Movahed holte den Titel im Leichtgewicht (bis 60 kg).

Im Halbfinale gewann Movahed gegen Rafael Jurek vom BSV Sigmaringen klar nach Punkten. Im Finale wartete dann Claudio Baydoun vom BSV Freiburg als Gegner. Beide standen sich kürzlich beim Messe-Boxen in Tübingen gegenüber, wo sich der Reutlinger durchsetzte. Movahed attackierte Jurek von Beginn an mit wirkungsvollen Leberhaken. Als in Runde zwei der Freiburger mit einem Cut aus dem Clinch hervorging, wurde der Kampf vom Ringarzt gestoppt – der SSV durfte die Meisterschaft feiern.

Im Halbmittelgewicht (bis 71 kg) traf Abbas auf Eric Neigum vom BSV Sigmaringen. Nach 20 Sekunden war der Kampf entschieden. Ein linker Kopfhaken von Abbas schlug beim Sigmaringer ein, der dadurch einen schweren K.o. erlitt. Ärgerlich war nur, dass das Kampfgericht den Schlag als Innenhand wertete und Abbas nachträglich disqualifiziert wurde. Das unabsichtliche Foul des Reutlingers führte somit zum Aus für beide Boxer. (GEA)