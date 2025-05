Klimke in Lauerstellung nach der Marbacher Dressur

Sehr gute Ausgangsposition fürs Gelände: Ingrid Klimke liegt mit ihrer Stute Equistros Siena Just Do It nach der Dressur auf Rang zwei.

MARBACH . Peter Thomsen war nach der Dressur sichtlich zufrieden, wie sich seine Starter aus dem Olympia-Kader präsentiert hatten. »Alle Drei haben abgeliefert. Sie waren sehr gut«, freute sich der Bundestrainer nach dem Auftakt der internationalen Marbacher Vielseitigkeit. Das Trio blieb im Viereck jeweils unter 30 Strafpunkten und hat damit vor dem heutigen Geländeritt der Vier-Sterne-Prüfung (12.45 Uhr) alle Chancen auf eine Top-Platzierung. Am Sonntag nach dem abschließenden Springen (15 Uhr) werden die Sieger gekürt.

Die Führung hat die Schwedin Louise Romeike übernommen, die mit ihrem Wallach Caspian von den Richtern mit 25 Strafpunkten das beste Dressur-Ergebnis erhielt. Die 34-Jährige hat im vergangenen Jahr bei Olympia in Paris die Farben ihres Heimatlandes vertreten. Hinter ihr liegt mit Ingrid Klimke einer von Thomsens Schützlingen in Lauerstellung. Die zweimalige Mannschafts-Weltmeisterin aus Münster nimmt mit ihrer Stute Equistros Siena Just Do It (26,9) den zweiten Rang ein. Klimke, die neben der Vielseitigkeit auch in der Dressur zu den besten Spezialisten gehört und im Vorjahr bei der letzten Sichtung den Olympia-Startplatz an Isabell Werth noch verlor, sagt im Rückblick: »Ich war enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Aber das gehört dazu, wenn man einen Wettkampf bestreitet. Es ist immer ein Auf und Ab.«

Im Gelände über 25 Natur-Hindernisse

Nach ihrer gelungenen Dressur will sie im Haupt- und Landgestüt nun einen sicheren Gelände-Ritt über die 25 Natur-Hindernisse und eine fehlerfreie Runde im Springparcours folgen lassen. Sollte das gelingen, wäre die zweimalige Europameisterin ein heißer Kandidat auf den Vier-Sterne-Sieg. Publikumsliebling Michael Jung aus Horb-Altheim ist aus dem Olympia-Kader Thomsens zweites Eisen im Feuer. Der Ausnahmereiter rangiert bei der Europameisterschafts-Sichtung mit dem erst neunjährigen polnischen Wallach Fischersolution II auf Rang fünf (28,9). Auf die Frage, was den Seriensieger bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften nach all den Erfolgen immer noch motiviert, antwortete der 42-Jährige kurz und bündig: »Die Pferde, das Reiten. Das , warum ich angefangen habe, macht nach wie vor den Reiz aus.«

Einen Platz hinter Jung rangiert Malin Hansen-Hotopp, die dritte Starterin aus dem Top-Kader, deren Ritt der Bundestrainer genau verfolgte. Die Reiterin aus Mecklenburg-Vorpommern hat mit dem 13-jährigen Holsteiner Wallach Carlitos Quidditch als Sechste 29,4 Strafpunkte zu Buche stehen. »Er hat die Qualität, in die Top Fünf zu reiten«, sagt die 48-Jährige. Zwar ist das Vier-Sterne-Starterfeld deutlich kleiner als im Vorjahr. Aber diejenigen, die in Marbach antreten, schwärmen regelrecht vom Turnier. Hansen-Hotopp hebt die »tollen Bedingungen« im Gestüt hervor und Klimkes Lob ist nicht zu toppen: »Das Gelände ist ein Traum.«

Jung führt in Zwei-Sterne-Prüfung

Im Zwei-Sterne-Wettbewerb geht Jung als Führender vor der zweitplatzierten Klimke auf die Querfeldein-Strecke und in der neuen Ein-Stern-Prüfung liegt mit Ben Leuwer (Wachtberg) ein Mitglied des Perspektivkaders vorn. (GEA)