Klare Sache für die Spvgg Mössingen

REUTLINGEN. Das Badminton-Team der Spvgg Mössingen setzte am ersten Spieltag der Baden-Württemberg-Liga ein dickes Ausrufezeichen. Die Steinlachtäler gewannen das Spitzenspiel und Derby bei der ambitionierten TuS Metzingen mit 7:1. Bereits nach dem ersten Spieltag stellt sich somit die Frage: Wer kann die Mössinger im baden-württembergischen Oberhaus stoppen? In den zurückliegenden drei Spielzeiten holte sich die Spvgg Mössingen jeweils den Titel, scheiterte aber jedes Mal in der Relegation zur Regionalliga, wenn auch zwei Mal äußerst knapp und unglücklich.

Vier Begegnungen gehen über drei Sätze

Die Metzinger zeigten ansehnliche Leistungen. Vier der acht Begegnungen gingen über drei Sätze. Den Ehrenpunkt für die TuS holte das Mixed Ralf Ortinau/Jennifer Löwenstein, die sich gegen Daniel Göricke/Sofiia Malinina mit 21:15, 18:21, 22:20 durchsetzten. Extrem umkämpft war auch das Frauen-Einzel. Jung-Talent Nadja-Christine Reihle musste ihr ganzes Können in die Waagschale werfen, ehe ihr 11:21, 21:19, 21:19-Erfolg gegen Simone Möhrle unter Dach und Fach war. Außerdem punkteten für Mössingen: Andrii Don (gegen Frieder Tausch), Martin Hähnel (gegen Frank Hagemeister), Patrick Spahr (gegen Steffen Heldmaier), in den Männerdoppeln Don/Göricke (gegen Tausch/Heldmaier) und Hähnel/Bent Julian Meyer (gegen Hagemeister/Ortinau) sowie das Frauendoppel Reihle/Malinina.

Eine Etage tiefer, in der Württemberg-Liga, ist die zweite Garde der Spvgg Mössingen angesiedelt. Und die stand zum Saisonstart auf verlorenem Posten - bei der KSG Gerlingen setzte es eine 0:8-Klatsche.

TuS behält in der Verbandsliga die Oberhand

In der Verbandsliga Südwürttemberg kam es ebenfalls zum Derby zwischen der TuS Metzingen und der Spvgg Mössingen. Dabei setzte sich die Zweite der Ermstäler gegen die Dritte der Steinlachtäler mit 6:2 durch. Bei Metzingen, das im Kampf um die Meisterschaft ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen will, hatte der vom VfL Sindelfingen zur TuS gestoßene Leon Barut ein Debüt mit Sieg und Niederlage. Im Doppel gewann er an der Seite von Philipp Rösener gegen Lion Rullkötter/Mika Tiegs mit 21:19, 21:18. Im Einzel allerdings war Barut beim 10:21, 11:21 gegen Rullkötter chancenlos. Die weiteren Punkte für Metzingen holten Stefan Single, Lukas Zimmermann, Stefanie Schiele, Chiara Geiger/Schiele und Rösener/Geiger. »Das war für unsere Zweite der optimale Saisonstart. Jetzt können wir mit breiter Brust in die kommenden Spiele gehen«, sagte Metzingens Pressesprecherin Julia Schellig.

Dem PSV Reutlingen gelang in der Verbandsliga ein 5:3-Erfolg gegen den TSV Altshausen II. In überragender Form präsentierte sich dabei einmal mehr Jungtalent Samuel Seitz. Er gewann sein Einzel gegen Matthäus Rzasa locker-leicht mit 21:2, 21:14 und war zudem im Doppel zusammen mit Robert Külls erfolgreich. Zudem punkteten für die Reutlinger Duy Max Duong Phu, Külls sowie das Doppel Duong Phu/Mario Stephan.

In der Landesliga entschied die Spvgg Mössingen das Derby in der Schönbeinhalle zu ihren Gunsten. Die vierte Mannschaft der Mössinger bezwang die dritte Garde der TuS Metzingen mit 5:3. (GEA)