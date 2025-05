Jung und Klimke die Aushängeschilder der Marbacher Vielseitigkeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

MARBACH. Michael Jung kehrt zurück. An den Ort, an dem er Seriensieger ist. Wo er schon Erfolge feierte, bevor er auch international zum Überflieger des Vielseitigkeitsreitens wurde. Der Publikumsliebling, der sich in Paris mit seinem vierten Olympia-Sieg endgültig Legenden-Status sicherte, kommt zur internationalen Marbacher Top-Veranstaltung mit einem prestigeträchtigen Sieg im Rücken. Erst vor zweieinhalb Wochen siegte der Ausnahmereiter aus Horb-Altheim mit seinem Olympia-Gold-Pferd Chipmunk in Lexington/Kentucky in der Fünf-Sterne-Prüfung.

Chipmunk bekommt nun eine Pause, aber auch im Sattel anderer Pferde ist der 42-Jährige in Marbach aufgrund seiner reiterlichen Klasse immer einer der Top-Favoriten. Neben dem neunmaligen Berufsreiter-Champion gibt es hierzulande weitere hochdekorierte Asse. Zu ihnen zählt Ingrid Klimke aus Münster, die auch schon in Marbach die Top-Prüfung gewonnen hat und nicht nur in der aus Dressur, Gelände-Prüfung und Springen bestehenden Vielseitigkeit zu den Besten gehört. Auch in der Dressur kann sie es locker mit den Spezialisten aufnehmen. Vor drei Jahren gewann die zweimalige Vielseitigkeits-Team-Olympiasiegerin mit der Dressur-Equipe Mannschafts-Bronze. Nun will sie sich in der Sichtung wieder bei den »Dreikämpfern« für eine Teilnahme an der Europameisterschaft in Blenheim (England) im September empfehlen. »Ingrid seh' ich sehr, sehr positiv. Sie hat ein paar tolle Pferde«, sagt Bundestrainer Peter Thomsen, der zu Wochenbeginn gerade erst vom Top-Turnier im englischen Badminton zurückkehrte, wo er sich über die Platzierungen von Christoph Wahler und Jerome Robiné freute, und anschließend gleich weiter nach Marbach fuhr.

Thomsen hofft, dass sich die Kader-Reiter für die EM empfehlen

In der Vier-Sterne-Prüfung will vom deutschen Olympia-Kader auch Malin Hansen-Hotopp aus Mecklenburg-Vorpommernan den Start gehen. Sie hat mit der Mannschaft 2023 EM-Silber geholt. Thomsen wird im Haupt- und Landgestüt die Form der Kader-Mitglieder überprüfen. Seine Erwartung: »Ich hoffe, dass sie in Marbach auch performen und sich über diese EM-Sichtung empfehlen.« Insgesamt nehmen Reiter aus elf Nationen - darunter auch aus Thailand und Australien - an der Veranstaltung teil. Unter ihnen die Schwedin Sofia Sjöberg, die in London geboren wurde und deren Vater Schwede und die Mutter Amerikanerin ist. Sie vertrat die Farben ihres Heimatlandes unter anderem bei Olympia in Paris. Dort war auch der für die Schweiz startende Felix Vogg (Waiblingen), der Sohn von Marbachs neuer Sportlichen Leiterin Daniele Vogg, am Start. Auch der Inder Fouaad Mirza verfügt über Olympia-Erfahrung. Der 33-Jährige, der von Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth trainiert wird, trat in Tokio 2021 an.

Zum Programm gehören neben der Vier-Sterne-Prüfung ein Zwei-Sterne-Wettbewerb sowie als Premiere eine Ein-Stern-Prüfung. Sie hat regionalen Charakter und bietet Reitern, die mit der Vielseitigkeit anfangen, und Nachwuchs-Pferden Start-Möglichkeiten. »Mit fast 70 gemeldeten Pferden wird diese Intro-Prüfung sehr gut angenommen«, freut sich Dr. Anna Fecke von der neuen Turnierleitung. In diesem Wettbewerb wird - nach Dressur und Springen - der Ritt auf der Gelände-Strecke den Abschluss bilden. Hier ist die Siegerehrung bereits am Samstag (18 Uhr) im Stadion, während beim Vier-Sterne- und Zwei-Sterne-Wettbewerb, wo zunächst Dressur und Gelände-Ritt ausgetragen werden, nach dem Springen am Sonntag die Sieger gekürt werden. (GEA)