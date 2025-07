Jugend-EM-Bronze für die Eningerin Svenja Götting

Bitte aktivieren Sie Javascript

SAMORIN. Erster Start, erste Medaille - besser hätte es für die Eningerin Svenja Götting kaum losgehen können. Am Ende des ersten Tages bei den Jugend-Europameisterschaften der Schwimmer im slowakischen Samorin holte die 4 x 100-Meter-Freistilstaffel des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) die Bronzemedaille. Götting war sowohl im Vor- als auch im Endlauf als Schluss-Schwimmerin im Einsatz.

Linda Roth (SV Cannstatt/55,29 Sekunden), Leni Labarre (SC Magdeburg/55,55), Zara Selimovic (SG Essen/55,95) und Svenja Götting (SSG Reutlingen/Tübingen/55,57) kraulten in 3:42,36 Minuten zu Bronze hinter Spanien (3:41,29) und Italien (3:41,69). Im Vorlauf erzielte die deutsche Staffel eine Zeit von 3:44,99 Minuten, das bedeutete Rang vier. Die 17 Jahre alte Götting bestreitet in der Slowakei ihre erste internationale Meisterschaft und hofft auf weitere Einsätze in der Staffel und in einem Freistil-Einzelrennen.

Für einen Paukenschlag sorgte Noelle Benkler, die ebenso wie Götting am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg wohnt und trainiert. Benkler lieferte über 400 Meter Lagen ein grandioses Finale ab. Sie wurde in 4:39,01 Minuten Zweite hinter der Britin Amalie Smith (4:37,02). Nur zwei Deutsche waren in diesem Jahrtausend schneller als Benkler. (GEA)