Jetzt kommen die Heim-Rennen für den Dußlinger Marius Mayrhofer

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Knapp drei Wochen liegt die Tour de France zurück. 3.350 Kilometer mit Pyrenäen- und Alpen-Etappen gehen auch an einem austrainierten Rad-Profi nicht spurlos vorbei. »Die Ermüdung steckt tiefer drin«, sagt Marius Mayrhofer, nachdem er sein Debüt bei der berühmtesten Rundfahrt erfolgreich bewältigt hat und bis nach Paris gekommen ist.

Dasselbe gilt auch für sein Tudor Pro Cycling Team, das nach der Abschluss-Etappe stolz verkündete, dass man unter den insgesamt 23 Mannschaften lediglich eine von fünf war, die komplett mit allen acht Fahrern das Ziel in der französischen Hauptstadt erreichte. »Das erfordert nicht nur körperliche, sondern auch mentale Stärke, taktische Brillanz und eine echte Einheit«, schreibt der Schweizer Rennstall auf seiner Homepage. Unter anderem zwei Podiums-Platzierungen unterstreichen das beeindruckende Tour-Debüt der Tudor-Crew. Je nach Rennverlauf wäre sogar noch mehr möglich gewesen. »Wir waren ein paarmal nah dran am Etappensieg«, beschreibt Mayrhofer die Chance des Teams auf den großen Coup.

Hagel in den Alpen

Was nicht war, kann ja in Zukunft noch werden. Seine Tour-Premiere war für den Dußlinger »auf jeden Fall etwas Besonderes«. Dass in der letzten Woche der Grand Boucle das Wetter nicht mehr mitspielte und die Fahrer mit Hagel in den Alpen und Regen bei der Ankunft in Paris konfrontiert wurden, konnte am großen Erlebnis-Charakter dieses Traditionsrennens nichts mehr ändern.

Nach den kraftraubenden drei Wochen hat er erst mal zwei Tage nicht trainiert, bevor er wieder begann, seine Kilometer herunterzuspulen. Die ersten Tage zuhause seien »ein bisschen komisch« gewesen, weil er statt wie bisher in genau getakteten Abläufen seinen Sport auszuüben nun ohne zeitliche Vorgaben »aus dem Rhythmus« gekommen sei.

Letzte Phase der Saison bricht an

Aber das gab sich nach wenigen Tagen wieder. Inzwischen ist der 24-Jährige wieder bereit für die letzten drei Monate der World-Tour-Rennen 2025. Seine Motivation ist auch nach dem Saison-Höhepunkt hoch. »Ich war echt fleißig, habe viel trainiert und will in den restlichen Rennen das Beste geben«, sagt der Allrounder, der Anfang Juni bei der französischen Rundfahrt Boucles de la Mayenne seine starke Form mit dem Sieg in der Schluss-Etappe unterstrichen hatte.

Nun folgen mit den beiden Heim-Rennen Cyclassics Hamburg am Sonntag und der fünftägigen Deutschland-Tour (20. bis 24. August) seine ersten Starts nach der dreiwöchigen Renn-Pause. Die 207 Kilometer lange Hamburger Strecke ist schwerer als in der Vergangenheit. So muss der Waseberg mit seiner bis zu 16-prozentigen Steigung fünf Mal überquert werden.

Mit Lipowitz schon trainiert

Im Gegensatz zur Tour werden die Teams in dieser Saison-Phase nicht ihre Top-Besetzung ins Rennen schicken. Das eröffnet den Teilnehmern andere Möglichkeiten. Mayrhofer: »Kleinere Rennen sind eine andere Art von Rennfahren. Hier sind die Chancen besser, um den Sieg zu kämpfen.«

Bei der Deutschland-Tour wird er voraussichtlich auch auf das neue deutsche Radsport-Aushängeschild Florian Lipowitz treffen. Mayrhofer kennt den gleichaltrigen Laichinger gut, war mit ihm auch schon privat im Trainingslager. Zur Leistung des drittplatzierten Shooting Stars in Frankreich hinter Gewinner Tadej Pogacar und Ex-Champion Jonas Vingegaard sagt der junge Profi: »Eine herausragende Leistung. Er hat eine absolut steile Entwicklung gemacht. Hut ab.« (GEA)