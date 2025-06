Jetzt erwarten die Reutlingen Eagles die Wochen der Wahrheit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Spielpause von vier Wochen liegt hinter den SSV Reutlingen 05 Eagles. Für die Mannschaft von Trainer Michael Häring geht es nun mit dem Heimspiel (Sonntag, 15 Uhr) gegen die Fellbach Warriors weiter. Es ist bereits das vierte Duell vor den eigenen Fans bei insgesamt fünf Heimspielen in der Saison.

Die Ausgangslage ist klar: Die Achalmstädter haben bisher alle vier Regionalliga-Partien gewonnen – Rang zwei. »Fellbach hat in dieser Saison personell richtig Probleme«, berichtet Häring über den Gegner. Die Folge: Die Fellbacher haben bisher alle sechs Begegnungen verloren und stehen am Tabellenende. Im Hinspiel setzten sich die Eagles auswärts mit 32:0 durch. Doch Häring und sein Team unterschätzen die Fellbach Warriors nicht. »Dieses Team ist eine Wundertüte. Es gab immer mal wieder solche Ausgangslagen, in denen wir uns schwer getan haben«, erinnert sich Häring.

Die Partie wird nicht wie geplant im Kreuzeiche-Stadion ausgetragen. Aktuell findet die notwendige, vierwöchige Rasenpflege statt. »Wir haben dem Wunsch der Fußballabteilung des SSV zugestimmt, das Spiel nicht im Stadion auszutragen«, berichtet Oliver Kurz, Vorsitzender der Abteilung American Football und Vorsitzender des SSV Reutlingen. Das Spiel wird auf dem Rasenplatz hinter dem Kreuzeiche-Stadion ausgetragen. Grund für das Ausweichen der Eagles ist, dass am 5. Juli ein Blitzturnier mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Gallen aus der Schweiz anlässlich des 120-jährigen Jubiläums stattfindet. »Diese Lösung ist absolut im Guten getroffen worden«, betont Kurz. Personell kann Häring auf einen großen Kader zurückgreifen. »Wir werden wahrscheinlich den Kader auf 50 Spieler reduzieren müssen«, berichtet der 35-Jährige. Nils Wortmann wird als Passempfänger ausfallen. Dies schmerzt nach dem Abgang von Leander Winter nach Norwegen sowie der Verletzung von Nathan Boeck. Das Laufspiel der Eagles wird somit einer großen Bedeutung zukommen. Yannic Buchwalder, Patrick Brenzel, Nelson Stegmaier und Marvin Zweig fehlen ebenfalls.

Unter der Woche waren Coaches aus Alabama/USA in Reutlingen und haben das Training begleitet. »Wir haben an unseren Techniken gefeilt sowie Tipps und Tricks erhalten«, so Häring. Zum Spiel werden ehemalige Spieler der Eagles eingeladen, dazu steht der Spieltag unter dem Motto »Hero Day« – Rettungs- und Notdienste werden sich präsentieren. Im Anschluss kommen die Wochen der Wahrheit mit vier Auswärtsspielen in vier Wochen. (GEA)