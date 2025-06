Hyrox-Sportler aus Eningen plötzlich bei WM dabei

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. »Hätten sie gedacht, jemals bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein?« Beherzt lacht Margit Rapp und schüttelt den Kopf: »Im Leben nicht.« Und doch steckt die 62-Jährige in den finalen Vorbereitungen für die WM. Vom 12. bis 15. Juni geht es mit ihrer Partnerin Silvia Reinhardt nach Chicago (USA), wo sich die besten Athleten im Hyrox, einem Mix aus Kraftübungen und Ausdauersport, messen. Mit dabei sind auch Daniel Krause und Thomas Iwesitsch, die genau wie das Frauen-Duo im Fitnessstudio peb2 in Eningen trainieren und ebenfalls als Team antreten.

Eigentlich war Rapps Plan ja nur, ein wenig Gesundheitssport zu betreiben, um die lästigen Knie- und Rückenprobleme loszuwerden. Ihr Arzt riet zu Kraftübungen als Ausgleich zum Bürojob. Die machte die Eningerin dann ja auch, ließ sich aber zu einer Runde des modernen Zirkeltrainings überreden. Und kam nicht mehr davon los. »Was ich toll finde, ist die Mischung. Ich bin nicht der Ausdauer-Mensch, der gerne zehn Kilometer am Stück läuft. Aber Hyrox ist abwechslungsreich, weil sich die Stationen und der Lauf immer abwechseln.« Auch ihre Teampartnerin Silvia Reinhardt kam nach ein paar Mal Schnuppern nicht mehr weg und schätzt es, »dass man aus seiner Komfortzone rauskommt«.

»Ich mache nur mit, wenn sie die Burpees macht«

Beim Hyrox werden acht verschiedene Stationen mit Fitnessgeräten absolviert. Im Team dürfen sich die Partner dort abwechseln - auch das gefällt den vier Schwaben, die zur WM fahren. »Es kann ja sein, dass man einen schlechten Tag hat, dann ist man froh, wenn der Partner dabei ist«, erzählt Krause. Nach jeder Station wird gelaufen. 1.000 Meter. Die müssen gemeinsam absolviert werden, denn erst dann geht es mit der nächsten Kraftübung weiter. Zu den acht Stationen zählen unter anderem Rudern an einer Maschine, das Werfen eines Gewichtsballs an die Wand und Burpees (Kombination aus Liegestütz, Kniebeuge sowie Strecksprung). Eine Bedingung hatte Rapp, die bei der Kreissparkasse Reutlingen als Bereichsleiterin im Privatkundengeschäft arbeitet, bevor sie sich mit Reinhardt zusammentat. »Ich mache nur mit, wenn sie die Burpees macht. Sie kann das super, ich nicht.«

Als die Aufteilung ausgehandelt war, nahm die verrückte Geschichte ihren Lauf. Reinhardt erinnert sich: »Irgendwann hat Margit gesagt, sie würde auch mal gerne bei einem Wettkampf mitmachen.« Im Dezember des Vorjahres absolvierte das Zweierteam die erste Competition in Frankfurt. Beide harmonierten so gut, dass sie am Ende in ihrer Altersklasse ganz oben auf dem Treppchen standen und die WM-Norm knackten. »Erschrocken« war Rapp nicht nur darüber, wie gut es lief, sondern auch über die Dimension des Sports, auf den sie sich eingelassen hat. »Es waren 5.000 Leute in einer Messehalle und eine Luft ... das kann man sich nicht vorstellen.« Bei einem weiteren Wettkampf - ihrem zweiten - triumphierten beide erneut. Es waren die Europameisterschaften in Wien. Kurios: Rapp und Reinhardt rechneten sich im Prinzip nichts aus. »Wir sind immer angetreten und haben gesagt: Dabeisein ist alles.«

Margit Rapp bereitet sich auf ihren großen Auftritt bei der WM in Chicago am Rudergerät vor. Foto: Kilian Jährig

Und nun wartet die große Bühne mit den besten Sportlern der Welt. Weder das Frauen-Duo noch die Männer um »Thommy« Iwesitsch, der gleichzeitig der Coach ist, hatten damit gerechnet, sich zu qualifizieren. Fest stand aber direkt, dass sie das »Abenteuer« Chicago erleben möchten. »Die ziehen das ganz groß auf«, betont Rapp. Rund 4.500 Athleten sollen bei der WM dabei sein, 7.500 Zuschauer werden erwartet. Da kommt es gerade recht, dass die peb2-Starter erst am Sonntag,15. Juni, ran müssen. Die drei Tage davor wollen sie zur »Akklimatisation« nutzen. Schließlich war noch niemand aus der Gruppe je in den USA.

Und was ist möglich? Fürs Männerteam wird es schwer. Krause und Iwesitsch müssen bei der WM mit schwereren Gewichten antreten und rechnen deshalb nicht mit einer Top-Platzierung. Und die Frauen? Machen es wie immer. »Wir gehen jetzt einfach nach Chicago. Dabei sein ist alles«, sagt Rapp und lacht. Was die letzten Male herauskam, ist ja hinlänglich bekannt. Coach »Thommy« traut seinen Ladys aber deutlich mehr zu. Ein Sprung aufs Podest hält er für möglich. Es wäre ja nicht die erste Überraschung. (GEA)