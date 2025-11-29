Heimwettkampf in der 2. Bundesliga: Der SV Willmandingen will es wissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WILLMANDINGEN. Die Schießsport-Freunde dürfen sich auf ein Spektakel freuen. Der SV Willmandingen ist am morgigen Sonntag Ausrichter von vier Begegnungen in der 2. Bundesliga Südwest der Luftpistole-Schützen. Ab 10 Uhr duellieren sich in der Bolberghalle der Gastgeber und der saarländische Club SV Püttlingen. Um 11.30 Uhr beginnt die Partie zwischen dem SV Oberkirch und den KKS Hambrücken II. Ab 14 Uhr stehen sich Hambrücken II und Püttlingen sowie ab 15.30 Uhr Willmandingen und Oberkirch gegenüber.

»Das Erreichen der Aufstiegsrunde zur Bundesliga lautet nach wie vor unser Ziel«, betont Willmandingens Teamchef Marco Deh. Um diesem Ziel einen weiteren Schritt näher zu kommen, sollten am Sonntag zwei Heimsiege her. »Altheim-Waldhausen will hoch und dürfte der erste Kandidat auf Platz eins sein«, weiß der Szene-Kenner Deh. Doch im Kampf um Platz zwei, der ebenfalls zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, wollen die Älbler ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Derzeit ist Willmandingen mit 4:2 Punkten Vierter. Der erste Gegner Püttlingen hat ebenfalls 4:2 Zähler, der Nachmittags-Kontrahent Oberkirch wird mit 2:4 Punkten notiert.

Weil die Willmandinger die Beletage im Visier haben, treten sie morgen in Bestbesetzung an. Erstmals seit November 2021 ist Uros Kacavenda im Einsatz. Damals gewann der Kroate in der Bundesliga gegen den jetzigen Zweitliga-Rivalen Altheim-Waldhausen mit 370 Ringen sein Duell und steuerte damit einen Zähler zum 3:2-Sieg bei. Im Januar 2020 war der ehemalige Mannschafts-Weltmeister in der Relegation maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt.

Bei den Europameisterschaften in diesem Jahr erzielte Kacavenda 377 Ringe. Da Leonie Christner gegen Püttlingen nicht zur Verfügung steht, gehen in dieser Begegnung Kacavenda, Peter Nicolussi, Thomas Lakner, Thomas Singvogel und die unverwüstliche Gabriele Haas für Willmandingen an den Schießstand. (GEA)