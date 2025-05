Haas und Löffler triumphieren in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Reutlinger Wellenfreibad verwandelte sich einmal mehr in eine Arena – auch die elfte Auflage des Swim & Run war ein gelungenes Multisport-Event mit familiärer Note. Der Ausrichter TSG Reutlingen, Abteilung Schneesport und Triathlon, zählte insgesamt 130 Athleten, die in sieben Startgruppen um Platzierungen kämpften. Bei den Frauen triumphierte Bettina Haas vom VfL Pfullingen, bei den Männern Marco Löffler von der TSG Reutlingen.

Mit einer Zeit von 19:46 Minuten über 400 Meter Schwimmen und 4 Kilometer Laufen setzte sich Löffler souverän durch. Der Nachwuchs-Kaderathlet ließ zu keiner Zeit einen Zweifel an seinem Sieg aufkommen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Ethan Cohen (21:52/Stuttgart Pirhanas) und der vereinslose Nico Elsäßer (22:54). Bei den Frauen trug sich Bettina Haas in 25:31 Minuten in die Siegerliste ein. Haas hat sich in den vergangenen Jahren bei internationalen Meisterschaften in der Mastersklasse zahlreichen Medaillen geholt. Mit Alexandra Heid (25:45) als Zweite und Nina Schubert (26:05) als Dritte war das Podium fest in der Hand des VfL Pfullingen.

Spannung beim Staffelwettbewerb

Spannung bot der Staffelwettbewerb, der in zwei Läufen ausgetragen wurde. Nach dem ersten Lauf führte in 22:31 Minuten der TSV Holzelfingen mit Wolfgang und Simon Hanle. Im zweite: Lauf wurde diese Marke geknackt. Mit Anja Knapp-Leibfahrt, einer ehemaligen Nationalkader-Triathletin, und Nachwuchsathlet Ahmad Bayram hatte am Ende die SG Dettingen/Erms in 21.12 Minuten die Nase vorne. Platz drei ging an die IGL Reutlingen mit Amelie Banke und Bernd Schenzle (23:12 ).

Strahlende Siegerin: Bettina Haas vom VfL Pfullingen. Foto: JoBaur Strahlende Siegerin: Bettina Haas vom VfL Pfullingen. Foto: JoBaur

»Das war eine gelungene Multisportveranstaltung, die mehr Teilnehmer verdient hätte«, lautete das Fazit von TSG-Abteilungsleiter Jan Krewinkel. Der Veranstalter hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Schüler für dieses Event zu begeistern. »Die Distanzen sind bewusst so gewählt, dass sie mit wenig Training für jedermann zu bewältigen sind. Und auch der Staffelwettbewerb bietet eine sehr niederschwellige Alternative – speziell für Schulen«, erklärt Krewinkel. Für die zwölfte Auflage des Swim & Run im nächsten Jahr plant die TSG Reutlingen deshalb, gezielt Schulen und örtliche Vereine anzusprechen. (GEA)