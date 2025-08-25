German Open in Stuttgart: Reutlinger Seniorenpaar gewinnt Silber

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Mehr Spannung geht nicht: Das Turnier in der Kategorie Senioren Latein II bei den German Open Championships (GOC) entwickelte sich zum dramatischen Duell zwischen den Vorjahressiegern Alexander und Marina Engel (TC Schwarz-Weiß Reutlingen) sowie den Europameistern Ruben Viciana Lopez und Eva Moya. Die Spanier legten mit Siegen in der Samba und im Cha Cha vor, die beiden Reutlinger glichen mit Bestwerten in der Rumba und im Paso doble aus. Also musste der Jive entscheiden – und da lagen am Ende dann Lopez/Moya knapp vorn und raubten den Deutschen somit auf den letzten Metern doch noch den Titel.

Es ist dieser Mix aus Spannung, sportlicher Höchstleistung, Vielfalt und Eleganz, die jeden Sommer mehr als 10.000 Zuschauer und Tänzer in die Stuttgarter Liederhalle zum GOC locken. In diesem Jahr kämpften wieder an fünf Tagen gut 7.000 Akteure aus 59 Ländern beim größten Tanzsportfestival der Welt für Professionals und Amateure aller Altersklassen.

Immer wichtiger werden dabei die Soloturniere für Kinder, Jugendliche und Junioren. Seit 2023 werden sie angeboten, weil sie sich nach den Worten von Wilfried Scheible »schon in den beiden Vorjahren bewährt haben«. So sieht es jedenfalls der Präsident des Tanzsportverbands Baden-Württemberg, in Personalunion auch Geschäftsführer des GOC. Doch es gibt auch Kritiker. Dazu zählt etwa Erfolgstrainer Harry Körner aus Wendlingen. »Für mich gehören beim Tanzen immer zwei dazu«, betont Körner. Er verstehe zwar, »dass sich die Mädchen nicht mit den Jungs rumplagen wollen«. Das jedoch fördere den Egoismus: »Die Mädels haben die Fantasie vom Tanzen, dass sie um jeden Preis auffallen müssen.«

Tanztrainer Harry Körner aus Wendlingen Foto: Frank Schwaibold

Darunter leide »die Qualität des Tanzens«, fürchtet Körner. Der 79-Jährige ist deshalb stolz darauf, dass man beim Schwarz-Weiß Club Pforzheim, wo er als Trainer arbeitet, »keine Solomädchen hat«. Körner: »Wir führen sie so schnell wie möglich mit Jungs zusammen«. Allerdings räumt er ein, dass dies in Pforzheim wahrscheinlich leichter möglich sei als anderswo, da es dort »eine große russische Community« gebe.

Petra Dres dagegen findet es richtig, dass inzwischen auch in Deutschland auf die Soloturniere gesetzt wird. »International gibt es das schon viel länger«, berichtet die GOC-Sprecherin. »Wir in Deutschland sind konservativer aufgestellt, deshalb haben sich hier viele Trainer lange gesträubt.« Seit die Clubs aber Solo-Tanzen anbieten, »haben uns vor allem die Mädchen überrannt«. Denn oft findet sich beim Nachwuchs kein männliches Pendant. »Deshalb ist es doch gut für die Mädels, dass sie trotz Herrenmangel tanzen können«, sagt Dres.

Auch Caroline Overheu aus Remseck, die im vergangenen Jahr bei den GOC in der Altersklasse Juniorinnen I die Goldmedaille gewann, schwärmt: »Alle schauen dich an. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.« Dieses Jahr sicherte sich Overheu in der älteren Startklasse der Juniorinnen II hinter der italienischen Titelverteidigerin Mariagrazia Manico die Silbermedaille.

Die größte Aufmerksamkeit ziehen bei den GOC aber nach wie vor die Grand Slams der Amateure in Standard und Latein auf sich. Eines der Paare, die eine besondere Geschichte verbindet, sind Razvan Dumitrescu und Jacky Joos. Die Schützlinge von Harry Körner fanden auf besondere Art und Weise zueinander. 2015 hatte Jacky einen neuen Partner gesucht, da ihr damaliger Tanzpartner aufgehört hatte. Es folgten zahlreiche Probetrainings mit anderen Männern, »aber bei keinem hat es gepasst«, erzählt Jacky.

Razvan war damals noch in Rumänien zu Hause, wo er seine Mutter schon im zarten Alter von neun Jahren »damit genervt hatte, dass ich zum GOC gehen will«. Als er Wind davon bekam, dass Jacky auf Partnersuche ist, fuhr er prompt »spontan für eine Probe nach Deutschland«. Gleich beim ersten Tanz knisterte es zwischen den beiden. Jacky: »Razvan war mein Jackpot«. Der gebürtige Rumäne tanze »sehr spontan«. »Es kommt immer wieder was Neues, Überraschendes bei ihm«, schwärmt die Pforzheimerin, obwohl sie Razvan »anfangs manchmal auch dafür gehasst hat«. Doch längst kennen sich die beiden so gut, »dass es mich nicht mehr stresst«. Inzwischen sind sie verlobt und wurden dieses Jahr deutscher Vize-Meister in den Lateintänzen.

German Open Championships Am weltweit größten Tanzsportfestival nahmen diesmal über 7.000 Aktive aller Altersklassen aus 59 Nationen in 62 Turnieren für Professionals und Amateure teil. »Es waren die besten German Open Championships seit dem Neustart nach der Pandemie«, zog der Präsident des Deutschen Tanzsportverbands (DTV), Tim Rausche, eine rundum positive Bilanz. Auch aus sportlicher Sicht ist der DTV, der im Medaillenspiegel mit 27 Podestplätzen (9/11/7) Rang zwei hinter Italien (11/5/5) belegt, hochzufrieden. Beim Höhepunkt der 37. GOC, den Grand Slams in Standard und Latein, triumphierten Frankreich und Rumänien. Mit umjubeltem Gold für die Franzosen Charles-Guillaume Schmitt/Anna Salikhova in Latein gingen die Wettbewerbe im Kultur- und Kongresszentrum Stuttgarter Liederhalle am letzten Wettkampftag zu Ende. Bei ihrer 18. GOC-Teilnahme verteidigten die Europameister ihren 2024 erstmals gewonnenen Titel unangefochten. Schmitt/Salikhova sind Kinder der German Open. Sie sind seit 2005 am Start. Im Standard war der Titel nach dem Wechsel der Seriensieger Alexej Glukhov/Anastasia Glazunova (Moldau) zu den Profis vakant. Dies nutzten die Rumänen Rares Cojoc/Andrea Matei nach zwei zweiten Plätzen in den Jahren 2023 und 2024. Im dritten Anlauf bestiegen sie den GOC-Thron. (fs)

Razvans Philosophie lautet: »Wir reagieren auf die Musik und spielen mit dem Publikum«. Schließlich sei man beim Tanzen »und nicht bei der Rhythmischen Sportgymnastik, wo alles nur Choreografie ist«. Auch die Tanzexpertin Petra Dres ist begeistert: »Es macht einfach nur Spaß, den beiden zuzuschauen. Sie tanzen dreimal Rumba zu jeweils verschiedener Musik, und man denkt, es sind drei verschiedene Tänze.« Oder sie begeistern mit »In the heart of the arena« beim GOC-Show-Teil mit einer dramatischen Inszenierung zu Flamenco-Klängen.

Weil sie so ein kreatives Repertoire haben, werden die beiden Pforzheimer für Deutschland sogar bei der WM im Showdance Latein am 13. September in New Jersey (USA) an den Start gehen. Den letzten und bisher einzigen WM-Titel für Deutschland holten im Showdance Latein Artur Balandin und Anna Salita (Rot-Weiß-Silber Bochum) im Jahr 2022. Bis es so weit war, landeten sie in den Jahren zuvor zweimal auf dem Bronze-Rang und einmal auf dem zweiten Platz. Auch die von der RTL-Tanzshow »Let’s Dance« bekannten Valentin und Renata Lusin mussten sich jahrelang mit der Silber- und Bronzemedaille begnügen. Der große Triumph gelang erst, als sie im Standard bei den Professionals antraten. Hier wurden sie schließlich 2021 Weltmeister. (GEA)