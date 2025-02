GEA-Racingteam verteidigt Titel

Bitte aktivieren Sie Javascript

FIEBERBRUNN. Das GEA-Racingteam hat nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt von Saalbach (Österreich), wo ab Dienstag die Stars der alpinen Skiszene bei den Weltmeisterschaften die Pisten unsicher machen, den Titel bei den deutschen Ski-Meisterschaften der Journalisten erfolgreich verteidigt.

Am Riesenslalom-Hang in Fieberbrunn ließ das siebenköpfige Team mit Chefredakteur Alexander Rabe, Christoph Fischer, Stephan Offierowski, Hans Jörg Conzelmann, Denis Raiser, Maximilian Ott und Ferenc Kozjek der Racing-Crew von der Deutschen Welle keine Chance und brachte den Wanderpokal erneut für ein Jahr in die Redaktion am Reutlinger Burgplatz.

Im Einzel-Wettbewerb war auch in diesem Jahr gegen Serienchampion Ralf Scheuerer (Funkhaus Regensburg) kein Kraut gewachsen. Direkt dahinter reihte sich allerdings schon GEA-Sportredakteur Maximilian Ott ein. Der 24-Jährige war im vergangenen Jahr bei seiner ersten Teilnahme zur Bronze-Medaille gefahren. Auf dem dritten Platz landete Routinier Dominik Vischer vom Bayerischen Rundfunk. (GEA)