Frauen-Trio des TSV Betzingen räumt ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

LAUPHEIM. »Das lief wieder einmal richtig gut«, strahlte Alexandra Schankula nach ihrem Dreifach-Triumph über beide Wangen. Schankula gewann bei den baden-württembergischen TischtennisSenioren-Meisterschaften in Laupheim in der Altersklasse 40 die Titel im Einzel, Doppel und Mixed. »Ich habe in allen drei Wettbewerben nicht einen Satz verloren«, fügte die für den TSV Betzingen startende Mössingerin hinzu. Die für den DJK Sportbund Stuttgart in der 2. Frauen-Bundesliga aufschlagende Schankula streift sich seit Beginn des Jahres bei Senioren-Titelkämpfen das Trikot des TSV Betzingen über. Die drei Betzinger Starterinnen waren in Laupheim allesamt überaus erfolgreich. Natalie Weichel heimste in der 40er-Klasse ebenso drei Medaillen ein wie Ingrid Reiner bei den Seniorinnen 60.

Im Einzel in der 40er-Klasse kämpften sich Schankula, die im Vorjahr auch bei den »Deutschen« drei Titel holte, und Weichel in souveräner Manier bis ins Finale durch. Im Endspiel bezwang Schankula die bei den Männern in der Landesklasse für den TSV Gomaringen zum Schläger greifende Weichel mit 3:0 Sätzen. In der Doppel-Konkurrenz war das Duo Schankula/Weichel nicht zu stoppen – Platz eins. Schankula/Weichel holten sich übrigens im vergangenen Jahr auch den Titel bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt. Im Mixed-Wettbewerb siegte Schankula an der Seite von Frank Elseberg (SSV Ulm 1846). Im Finale setzten sie sich gegen Weichel und Markus Brodbeck (TuS Metzingen) mit 3:0 durch.

Erfolge für Jutta Ernst

Für Ingrid Reiner gab es in ihrer Altersklasse 60 Medaillen in allen drei Farben. Im Einzel gewann sie im Finale gegen Marion Schuster (TV Reichenbach) mit 3:1. Bemerkenswert: Im Gruppenspiel zog Reiner gegen Schuster mit 0:3 den Kürzeren. Im Doppel wurde Reiner in der Altersklasse 50 an der Seite von Susanne Stösser (TTC Forchheim) »Vize«. Im Endspiel gab es gegen Jutta Ernst/Andrea Winter (TTV Burgstetten) eine 2:3-Niederlage. In der Mixed-Konkurrenz (Altersklasse 50) durfte Reiner die Bronzemedaille in Empfang nehmen. Ihr Partner: Detlef Stickel vom TTC Tuttlingen.

Mit Jutta Ernst sorgte in Laupheim eine ehemalige Betzingerin für Furore. Im Doppel triumphierte die Abwehrspielerin, im Einzel belegte sie in der 55er-Klasse den zweiten Platz. Ernst war einst als Eigengewächs des TSV Betzingen am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. Später in der Beletage fungierte sie als Coach.

Ein Blick auf die weiteren erfolgreichen Starter des Bezirks Alb. Markus Brodbeck von der TuS Metzingen unterlag bei den Senioren 40 im Halbfinale Frank Elseberg mit 0:3 und wurde mit der Bronzemedaille geehrt. In der 45er-Klasse kämpfte sich Mathias Ndhlovu vom TSV Betzingen bis ins Viertelfinale durch, ehe beim 0:3 gegen Steffen Tospann (TSV Holzheim) das Aus kam.

Bei den Seniorinnen 70 trumpfte ein Trio des VfL Dettenhausen auf. Christina Roth wurde im Einzel nach einer 1:3-Endspiel-Niederlage gegen Tamara Preiß (TSV Köngen) Zweite. Im Doppel trugen sich Gabi Cato/Hamide Zarifian-Arnold (VfL Dettenhausen/SV Böblingen) in die Siegerliste ein. Sie bezwangen im Finale das Dettenhäuser Duo Roth/Gisela Zabel mit 3:2. Im Mixed waren Roth und Joachim Duffner (TB Beinstein) die Stärksten. Sie setzten sich im Endspiel gegen Zabel und Peter Hein (SG Schorndorf) mit 3:1 Sätzen durch. (kre)