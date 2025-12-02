Frauen des TSV Betzingen gewinnen das Topspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Tischtennis-Frauen des TSV Betzingen haben ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Obwohl Susanne Bley krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stand, gewannen die Betzingerinnen das Verbandsliga-Topspiel bei der TG Schwenningen mit 8:6. »Vielleicht klappt es mit der Herbstmeisterschaft«, warf Mannschaftsführerin Ingrid Reiner einen Blick auf die Tabelle. Betzingen hat die Vorrunde mit 11:3 Punkten abgeschlossen, kann aber noch von Schwenningen (8:2) überholt werden. »Schwenningen hat in Herrlingen und Weil der Stadt noch zwei schwere Spiele zu absolvieren«, ist Reiner guter Dinge, dass die Vorrunde mit Platz eins abgeschlossen werden kann.

Für Bley sprang bei Betzingen Kerstin Böbel in die Bresche. »Wir haben sie am Samstagmorgen angerufen. Super, dass sie spontan zugesagt hat und um 14.30 Uhr bei der Abfahrt vor Ort war«, freute sich Reiner über das Einspringen der normalerweise für die zweite Mannschaft aufschlagenden Böbel. In Schwenningen holte Vanessa Fritze drei Einzelpunkte. Reiner und Kim Schaal waren je zwei Mal erfolgreich. Zudem gewann das Doppel Reiner/Schaal.

In der Landesliga verlor der bislang stark auftrumpfende Aufsteiger TSV Betzingen das Derby gegen den Verbandsliga-Absteiger TuS Metzingen mit 6:9. Die Ermstäler konnten in dieser Partie ihre extreme Ausgeglichenheit innerhalb des Teams in die Waagschale werfen. Am mittleren Paarkreuz holten der Ex-Betzinger Silas Tamm und Altmeister Martin Skokanitsch 4:0 Punkte für Metzingen. Der immer stärker werdende Leonard Lange (zwei Siege) und Anja Brodbeck steuerten am hinteren Paarkreuz drei Zähler für die TuS bei.

Dass am Spitzen-Paarkreuz die Betzinger Christian Tomsic und Mathias Ndhlovu gegen Marc Skokanitsch und Markus Brodbeck 4:0 Punkte einheimsten, war zumindest in dieser Deutlichkeit überraschend. Der derzeit kaum zu stoppende Tomsic baute seine Bilanz in dieser Saison auf 13:1 Siege aus. »Gegen Brodbeck ist es immer eng, gegen Skokanitsch habe ich mich als Außenseiter gesehen«, sagte Ndhlovu nach seinen zwei Siegen. Die Begegnung begann mit einer Überraschung, verlor doch das Doppel Tomsic/Ndhlovu gegen Brodbeck/Lange im Entscheidungssatz mit 7:11. Die Betzinger traten in diesem Derby ohne ihre Nummer zwei Josua Ritzmann an. »Josua hat Probleme mit dem Handgelenk und wird auch am Samstag in Böblingen nicht mitspielen können«, berichtete Tomsic.

In der Frauen-Landesliga feierte die TuS Metzingen mit einem 8:6 bei der TG Schwenningen II den ersten Saisonsieg. Anja Brodbeck steuerte quasi standesgemäß drei Punkte zum Erfolg bei. Zudem waren Andrea Skokanitsch und Susann Bonkaß in ihren Einzeln je zwei Mal erfolgreich. Den weiteren Zähler holte das Mutter-Tochter-Doppel Skokanitsch/Brodbeck. Der FC Mittelstadt musste sich beim VfL Dettenhausen mit 2:8 geschlagen geben. Für Mittelstadt punkteten Eva Rist und das Doppel Katja Knecht/Rist.

Der Aufsteiger TTC Reutlingen marschiert in der Landesklasse weiterhin vorneweg. Nach dem 9:4-Erfolg im Derby gegen den Landesliga-Absteiger TB Metzingen liegen Uli Stähle & Co. in der Tabelle mit 12:4 Punkten auf Platz eins. Stähle am vorderen und Ferdinand de Santis am mittleren Paarkreuz holten 4:0 Punkte für die Reutlinger. In den Einzeln waren zudem Markus Stähle, Colin Werner und Jan Brodbeck siegreich. Für Metzingen punkteten in den Einzeln Jonas Dorau, Ilja Schell und Dennis Timmann. Wenn der TTC Reutlingen seine letzte Vorrunden-Partie am 13. Dezember gegen den TTC Sulgen gewinnt, sollte die Herbstmeisterschaft eingetütet sein. (GEA)