Frauen der SSV Reutlingen Eagles schließen Hauptrunde optimal ab

REUTLINGEN. Die Footballerinnen der SSV Reutlingen 05 Eagles haben in der 2. Bundesliga das letzte Hauptrundenspiel vor Beginn der Play-offs gegen die SG Cowboys Razorbacks aus München vor 200 Zuschauern souverän mit 22:0 (8:0) gewonnen. Damit beendet das Team von Trainer Moritz Lindmeier die Gruppe Süd mit 7:1-Siegen auf dem ersten Platz. Weiter geht es im Play-off-Viertelfinale mit dem Heimspiel gegen die SG Rodgau Pioneers am 7. September.

»In der ersten Hälfte sind wir in der Offense nicht so gut ins Spiel gekommen. Dafür hat die Defense München keine Luft zum Atmen gelassen«, sagte Lindmeier. So gingen seine Schützlinge durch einen Touchdown von Nadja Kaiser sowie eine Two-Point-Conversion von Finja Marc mit 8:0 in die Halbzeitpause. Auch in der zweiten Hälfte spielten nur die Eagles-Frauen. Touchdowns von Theresa Streit und Mara Ott sowie eine erneute Two-Point-Conversion führten zum 22:0-Endstand. »Unsere Defense hat eine Glanzleistung abgerufen«, so Lindmeier. (tob)