Football-Quiz: Tickets für Saisonfinale der Reutlingen Eagles zu gewinnen

REUTLINGEN. Vor dem Saisonfinale in haben die SSV Reutlingen Eagles zumindest noch theoretisch Chancen auf die Meisterschaft in der Football-Regionalliga und hoffen auf ein Wunder. Wie gut kennen Sie sich aus in der amerikanischen Sportart, die sich seit einigen Jahren auch in Reutlingen großer Beliebtheit erfreut? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf eines von zehn Ticket-Paaren für das Heimspiel der Reutlingen Eagles im Stadion an der Kreuzeiche am Samstag, 2. August (15 Uhr) gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Viel Erfolg!