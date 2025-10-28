Erster Dämpfer für die TuS Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das war für uns ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft«, stellte Marc Skokanitsch fest. Der Spitzenspieler und Mannschaftsführer des Tischtennis-Landesligisten TuS Metzingen musste mit seinen Teamkollegen eine 4:9-Niederlage gegen die SV Böblingen II quittieren. Für Skokanitsch ist Böblingen der Titelkandidat Nummer eins, allerdings traten die Böblingen gegen die Ermstäler ersatzgeschwächt an. In den Einzeln punkteten für Metzingen lediglich Marc Skokanitsch und Leonard Lange. Zudem siegten in den Doppeln Marc und Martin Skokanitsch sowie Markus Brodbeck/Lange. Bitter für die TuS: Alle vier Fünfsatz-Spiele wurden verloren, drei davon mit zwei Bällen Differenz im Entscheidungs-Durchgang.

In ihrem zweiten Spiel am Wochenende gelang den Metzingern im Bezirks-Duell gegen den TV Derendingen ein glatter 9:0-Sieg. Die TuS hat nun 6:2 Punkte, aber auch die Böblinger haben schon zwei »Miese« auf ihrem Konto. »Wenn man aus der Verbandsliga runterkommt und eine neue Nummer zwei dazu bekommt, dann muss man das Ziel haben, ganz vorne mitzumischen«, erklärt Skokanitsch. Die Metzinger zogen vor Saisonbeginn Markus Brodbeck an Land. Brodbeck war vergangene Saison in der Landesliga der Spitzenspieler des Stadtrivalen TB Metzingen.

»Mit unserer Start-Ausbeute von 5:1 Punkten sind wir sehr zufrieden«, betont Christian Tomsic, seines Zeichens Spitzenspieler des Landesliga-Aufsteigers TSV Betzingen. »Vor der Runde haben wir uns zehn Punkte in der Vorrunde als Ziel gesetzt. Da befinden wir uns auf einem guten Weg.« Beim SSV Schönmünzach erkämpften sich die Betzinger nach einer 6:3-Führung und einem 6:8-Rückstand ein 8:8-Unentschieden. »Das war für uns ein verdienter Punktgewinn«, so Tomsic.

Tomsic sorgte in der Partie gegen Schönmünzach für einen Paukenschlag, setzte er sich doch in fünf Sätzen gegen den bärenstarken Fabian Frey durch. »Im fünften Satz habe ich bereits 8:3 geführt und dann stand es plötzlich 9:9«, berichtete Tomsic von einem spektakulären Spielverlauf. Schließlich gelangen ihm zwei Punkte in Folge und sein Triumph war perfekt. Tomsic zog sich danach bei seiner 9:11, 8:11, 7:11-Niederlage gegen Kheith Rhynne Cruz überaus achtbar aus der Affäre. Die 18 Jahre alte Philippinin ist in dieser Spielklasse eine Ausnahmeakteurin, ebenso wie in der 3. Frauen-Bundesliga, in der sie ebenfalls für Schönmünzach aufschlägt und noch keine Partie verloren hat. Cruz sorgt auch international für Aufsehen und hat als beste Position in der Weltrangliste Rang 157 zu Buche stehen.

In der Landesklasse verbesserte sich der Aufsteiger TSV Gomaringen durch einen 9:5-Sieg gegen den TB Metzingen auf den dritten Platz. Jan Reutebuch, Jürgen Schankula und Markus Halmen holten für Gomaringen 6:0 Einzelpunkte.

In der Frauen-Landesklasse gewann der TSV Eningen das Spitzenspiel gegen den TSV Kiebingen mit 8:5 und führt die Tabelle mit 6:0 Zählern an. Britta und Margret Kregel sowie Lea Kreppenhofer heimsten für Eningen je zwei Einzelpunkte ein. Petra Schimmer war einmal erfolgreich. Zudem punktete das Doppel Margret Kregel/Kreppenhofer. (GEA)