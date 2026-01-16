Eningerin Franziska Brauße hat ein neues Team für die Straßen-Rennen gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Franziska Brauße wird auch in dieser Saison neben Bahnrad- noch Straßen-Rennen bestreiten. Mit einer Änderung allerdings: Die Eningerin fährt nun für ein anderes Straßen-Team als bisher. Es ist wieder ein deutscher Rennstall. Die 27-Jährige wird die Farben des neu gegründeten Rembe/rad-net-Women-Teams tragen. Und dort auch auf mehrere Nationalmannschafts-Kolleginnen treffen. »Es ist ein bisschen die Mission des Teams, dass man hier einen starken Bahn-Fokus hat. Das heißt, es wird die Saison so geplant, dass wir auf der Bahn gut fahren. Eine ganz gute Idee«, findet Brauße.

Das ist zweifellos die Besonderheit des Rennstalls, aber auch nicht so überraschend, wenn man sich die Sponsoren näher anschaut. Neben Rembe, einem Unternehmen für Sicherheitskonzepte aus Brilon (Sauerland), steht der deutsche Radsport-Verband German Cycling, früher unter dem Namen Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bekannt, hinter dieser Neugründung. Und der hat zwangsläufig ein Interesse daran, dass seine Athleten in Top-Form sind, wenn bei Olympia, Welt- oder Europameisterschaften um Medaillen gekämpft wird.

Statt World Tour nun im Continental Team

Dass Bahnrad-Fahrerinnen auch auf der Straße im Einsatz sind, liegt auf der Hand, da die Bahn-Saison deutlich kürzer als die Renn-Serie im Freien ist. Allein schon, um im Wettkampf-Modus zu bleiben, treten die Fahrerinnen in der Zwischenzeit bei Straßen-Wettbewerben an. Die vergangenen sechs Jahre fuhr Brauße für das Ceratizit Pro Cycling Team (Kempten). Dies hatte vier Jahre lang einen Continental-Team-Status und rückte dann in die World-Tour-Riege, die oberste Liga, auf. Nachdem der Hauptsponsor im vergangenen Jahr angekündigt hatte, seine Unterstützung zu beenden, versuchten die Verantwortlichen, neue Geldgeber zu finden, doch musste der Rennstall letztlich eingestellt werden. Die Fahrerinnen waren frühzeitig informiert worden, dass sie sie sich nach neuen Teams umschauen konnten. Brauße erfuhr Ende des Vorjahrs, dass sich die Gründung des Rennstalls Rembe/rad-net Women abzeichnete.

Als dann alle Sponsoren an Bord waren, wurden acht Fahrerinnen verpflichtet, jeweils für ein Jahr. Brauße ist eine von ihnen. Weil es ein Continental Team ist, werden im Gegensatz zu World-Tour-Rennställen, keine Gehälter gezahlt. Allerdings stellt das neue Team die komplette Ausrüstung, darunter auch die Räder, übernimmt bei Rennen die Übernachtungs-Kosten, zahlt Lizenz-Gebühren und Versicherungen. Brauße ist finanziell über die Sportfördergruppe der Bundeswehr abgesichert.

Erste Zusagen für Rennen liegen vor

Im vergangenen Jahr trat »Franzi« bei den Frauen-Ausgaben der Top-Rundfahrten Tour de France und Giro d'Italia an. Danach sieht es in dieser Saison nicht aus. Denn als Continental Team (CT) kann man bei World-Tour-Rennen nur starten, wenn man eingeladen wird. Die Veranstalter greifen aber meist auf nationale CT-Teams zurück: Also im Fall der Tour auf französische Rennställe, im Fall des Giro auf italienische Teams. Bei anderen Rennen sind die Teilnahme-Chancen größer. »Wir haben schon ein paar Zusagen«, freut sich die ehemalige Bahnrad-Verfolgungs-Weltmeisterin. Zudem stehen Rennen in der Bundesliga auf dem Programm.

Mit Lisa Klein und Laura Süßemilch gehören auch zwei langjährige Kolleginnen aus dem Bahnrad-Vierer zum neuen Team. Klein (29) war im Vorjahr für eine Bundesliga-Mannschaft gefahren, das Team von Süßemilch (28) im August aufgelöst worden. Klein und Brauße gehörten zum Mannschafts-Vierer, der 2021 Olympia-Gold geholt hatte. Süßemilch war 2025 bei den Silbermedaillen-Gewinnen der Mannschaft bei der Europa- und Weltmeisterschaft mit von der Partie.

Etwa 30 Rennen geplant

2025 hatte Brauße 42 Renn-Tage, dieses Jahr dürften es lediglich etwa 30 werden. Aber dafür sind die Erfolgs-Chancen größer. Im Gegensatz zu World-Tour-Rennen, wo man eine klare Rolle auf jeder Etappe hat und im Sinne der Mannschafts-Taktik fahren muss, kann die Eningerin nun ihr eigenes Rennen »und auf Sieg fahren. Das ist auf jeden Fall ein Anreiz«, sagt Brauße, die ihre Stärken auf der Straße im Zeitfahren und bei Eintagesrennen hat. (GEA)