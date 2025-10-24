Eningerin Franziska Brauße gewinnt Silber mit deutschem Bahnrad-Team

Bitte aktivieren Sie Javascript

SANTIAGO DE CHILE. Bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Chile durfte sich am zweiten Tag der Titelkämpfe der deutsche Frauen-Vierer mit der Eningerin Franziska Brauße, Lisa Klein, Laura Süßemilch sowie WM-Neuling Messane Bräutigam über Silber in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung freuen. In einem Herzschlagfinale unterlag das Quartett in 4:09,951 Minuten nur um 0,382 Sekunden gegen Italien und belegte wie im Vorjahr Platz zwei. Damals zog das Quartett im Finale von Kopenhagen gegen Großbritannien den Kürzeren. Auch bei der Europameisterschaft vor acht Monaten war die deutsche Crew auf Rang zwei gelandet. Im belgischen Zolder war wie jetzt das italienische Team zu stark. Silber gab es auch für Mieke Kröger aus Hürth, die in der Qualifikation zum Einsatz kam. (dpa/eye)