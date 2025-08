Eningerin Franziska Brauße empfiehlt sich bei der Tour de France für neuen Vertrag

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Als der GEA anrief, war Franziska Brauße gerade im Zug auf der Rückfahrt von Frankreich. Am Sonntag hatte die Radrennfahrerin die Tour de France der Frauen beendet und blickt nun auf intensive Wochen zurück. 14 Tage davor war die Eningerin noch beim Giro d'Italia im Einsatz gewesen. Zwei kraftraubende Rundfahrten in Folge, entsprechend platt ist die Bahnrad-Mannschafts-Olympiasiegerin von 2021 nun. »Das reicht. Jetzt brauch' ich ein bisschen Pause«, sagt die 26-Jährige. Eine Woche lang will sie nicht aufs Rad steigen, höchstens auf ihr neues Gravel-Bike. Diese geländegängigen Fahrräder mit breiteren Reifen sind gerade sehr angesagt.

Die Doppelbelastung durch zwei Rundfahrten mit mehreren schweren Berg-Etappen war sehr groß. Einige Top-Fahrerinnen hätten es vielleicht unterschätzt, meint die gebürtige Metzingerin. So stiegen etwa die Italienerin Elisa Longho Borghini und die Schweizerin Marlen Reusser, die die ersten beiden Plätze bei der Italien-Rundfahrt belegt hatten, nach wenigen Etappen bei der Tour aus.

Noch mehr Zuschauer in Frankreich

Brauße dagegen erreichte nach insgesamt 1.170 Kilometern und neun Etappen das Ziel im klangvollen Chatel Les Portes du Soleil in der Nähe des Genfer Sees. Und kehrt nun vollgepackt mit vielen Eindrücken aus dem Nachbarland zurück. Die Anforderungen bei den beiden Rundfahrte ähneln sich. Aber die Fans machten einen der Unterschiede aus. »Beim Giro ist schon viel los. Aber das Zuschauer-Interesse bei der Tour - das ist richtig krass. In jeder Ortschaft haben uns so viele Leute angefeuert, auch zu den Team-Präsentationen kamen viele Fans«, sagt Brauße.

Und auch sportlich merkte man, dass die Tour der Frauen - vergleichbar der Männer-Rundfahrt - das Maß aller Dinge im Straßen-Radrennsport ist. Alle seien auf den Punkt in Form gewesen. »Dazu wurde jede Etappe wie ein Eintagesrennen bestritten. Es war deutlich schneller, deutlich hektischer.« Jede Fahrerin versuchte, in eine Fluchtgruppe zu kommen.

Eigentlich kein Doppel-Start geplant

Das kostet Substanz und fordert den Teilnehmerinnen alles ab. Eigentlich war auch bei Brauße kein Doppel-Start geplant. Anfangs sei nur vom Giro die Rede gewesen. Dann wurde sie eine Woche vor Tour-Beginn von der Leitung ihres Ceratizit Pro Cycling Teams gefragt, ob sie nicht auch in Frankreich antreten wolle. Brauße sagte zu, obwohl sie zunächst verunsichert war, ob ihre gute Form zwei Wochen länger halten würde. Das aber war der Fall. Um Kräfte für Frankreich zu sparen, war sie beim Giro am drittletzten Tag ausgestiegen. Am Ende passte alles, vor allem auch die Ergebnisse bei beiden World-Tour-Rundfahrten. »Ich habe die Rennen ganz gut genutzt und kann auf jeden Fall zufrieden sein«, sagt Brauße.

Im Giro fing es gleich mit einem 19. Rang im Zeitfahren erfreulich an, ehe sie dann auf der fünften Etappe von Mirano nach Monselice (120 Kilometer) in Venetien eine Ausreißer-Gruppe erwischte und mit Rang acht ein Top-Ergebnis erzielte.

Medaillen für das Team

Und auch bei der Tour hatte die Bahnrad-Team-Vize-Europameisterin eine ganz starke Etappe, als sie auf dem vierten Abschnitt von Saumur nach Poitiers als 13. über den Zielstrich fuhr. Auf dieser Etappe wurde das Ceratizit-Team als beste Mannschaft ausgezeichnet, Brauße und ihre Teamkolleginnen erhielten jeweils eine Medaille.

Die guten Ergebnisse haben in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert. Weil beim Ceratizit Pro Cycling Team, für das Brauße seit sechs Jahren fährt, der Hauptsponsor am Saisonende aussteigt und das Team vor einer ungewissen Zukunft steht, erhielten laut Brauße alle Profi-Fahrerinnen der Mannschaft die Chance, sich in den Rennen dieser Saison zu präsentieren und mit guten Resultaten für einen Vertrag bei einem anderen Rennstall zu empfehlen.

Auch schon Top-Ergebnis in Schottland

Das hat die Eningerin auch schon vor den beiden großen Rundfahrten gemacht. Die 26-Jährige, die in diesem Jahr wieder zwei deutsche Bahnrad-Titel holte, wurde bei den nationalen Straßen-Meisterschaften Zweite im Zeitfahren und Siebte auf der Straße. Ein 13. Rang in einer schottischen Etappe der Tour of Britain sowie Rang 23 bei einem Eintagesrennen in Kopenhagen können sich ebenso sehen lassen.

Jetzt ist erst mal Ausspannen angesagt. Dann wird sie ihren Freund zu Gravel-Rennen nach Südschweden begleiten. Anschließend planen die beiden einen besonderen Coup: Sie wollen den kompletten Rückweg (über 1.000 Kilometer) auf ihren Gravel-Bikes zurücklegen. Brauße: »Wir glauben, dass wir's in acht Tagen schaffen können.« (GEA)