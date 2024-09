Tokio-Olympiasiegerin Franziska Brauße hatte in Paris ein hartes Programm zu bewältigen. Aber auch nach Olympia hatte sie weniger Pausen als ursprünglich geplant. Nun startet sie am Sonntag in Stuttgart.

Franziska Brauße mit Bahnrad-Helm bei Olympia. Am Sonntag startet sie im Straßenrennen in Stuttgart. Foto: Woitas/dpa/dpa Franziska Brauße mit Bahnrad-Helm bei Olympia. Am Sonntag startet sie im Straßenrennen in Stuttgart. Foto: Woitas/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.