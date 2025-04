Endspiel für den SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Marco Kieselbach bleibt die Ruhe in Person. »Wir schaffen das«, sagt der spielende Tischtennis-Abteilungsleiter des SSV Reutlingen. Und fügt im nächsten Atemzug hinzu: »Zur Not gewinnen wir die Relegation.« Das SSV-Sextett ist nach der 6:9-Niederlage im Kellerduell beim SV Amtzell auf den drittletzten Platz zurückgefallen. In Amtzell gewann Tobias Nagel beide Einzelspiele. Zudem punkteten für die Reutlinger Moritz und Thomas Sefried, Jonas Jehle sowie das Doppel Sefried/Sefried.

Um die Relegation zu vermeiden und auf direktem Weg das rettende Ufer zu erreichen, muss der SSV das Endspiel am Sonntag, 13. April (10.30 Uhr), bei der TuS Metzingen gewinnen. Ein Unentschieden reicht nicht. Das Derby wird also zum Schicksalsspiel für den Reutlinger Traditionsverein. Beim Aufsteiger Metzingen steht der Abstieg zwar fest, das Team präsentiert sich derzeit aber in starker Verfassung. In Amtzell gab es einen 9:6-Sieg. Marc und Martin Skokanitsch holten 4:0 Einzelpunkte und gewannen zudem ihr gemeinsames Doppel. Auch bei der 7:9-Niederlage gegen den Tabellendritten TTC Ottenbronn zeigte die TuS eine starke Leistung.

Großes Duell am Samstag

In der Frauen-Verbandsliga verlor der Tabellendritte TSV Betzingen beim TSV Herrlingen II mit 5:8. Gegen den Fünften Spvgg Weil der Stadt gab’s einen 8:2-Erfolg. Gegen Herrlingen gestaltete Kim Schaal zwei Einzel siegreich. Gegen Weil der Stadt holten Schaal und Susanne Bley 4:0 Einzelpunkte. Frauen-Landesligist FC Mittelstadt verlor beim FC Rottenburg mit 2:8 und hat einen Spieltag vor Saison-Feierabend den Klassenverbleib noch nicht eingetütet. Für Mittelstadt waren Rosemarie Klein und Eva Rist siegreich.

In der Landesklasse kommt es am bevorstehenden Samstag (18 Uhr, Hans-Roth-Turnhalle) zum großen Duell zwischen dem Zweiten TSV Betzingen (22:4 Punkte) und Spitzenreiter TTC Grosselfingen (25:3). Die Betzinger retteten sich mit einem 8:8-Unentschieden bei der TG Schwenningen in dieses Finale. »Eine Niederlage wäre das Aus im Meisterschaftsrennen gewesen«, sagt das spielende Vorstandsmitglied Christoph Rabe. »Allerdings sind wir dem Sieg in Schwenningen sehr nahe gewesen.« Sowohl Rabe als auch Jörg Pfeiffer vergaben in ihren Spielen Matchbälle. (GEA)