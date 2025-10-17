Emma Glaser vom TC Markwasen verpasst Titel bei U21-Nachwuchsturnier

Bitte aktivieren Sie Javascript

ISMANING. Der Bayerische Tennis-Verband hat eine neue und hochattraktive Turnierserie für U 21-Spieler ins Leben gerufen. Den Auftakt bildeten am vergangenen Wochenende die »Therme Erding Open NextGen« in Ismaning – ein Turnier mit einem Preisgeld von über 10.000 Euro. Damit ist der Wettkampf der höchstdotierte U 21-Vergleich in Deutschland.

Emma Glaser vom TC Markwasen startete als einzige Spielerin aus Württemberg in einem hochkarätigen Feld und war auf Nummer sieben gelistet. Spiel für Spiel konnte sie ihr Niveau steigern und überzeugte mit konstanten Leistungen. Im Viertelfinale ließ sie Hanna Resch (TC Aschheim) keine Chance. Im Halbfinale setzte sich Glaser souverän gegen Helene Schnack (TC Raschke Taufkirchen) durch und gab lediglich drei Spiele ab. Im Finale wartete mit Lola Giza (Tennisleistungszentrum Espenhain eine große Herausforderung. Nach einem packenden Endspiel und starkem Tennis musste sich das Reutlinger Talent vor zahlreichen Zuschauern mit 4:6, 6:4, 4:10 geschlagen geben. Zwar schmerzte der zweite Platz etwas, dennoch überwog bei Glaser am Ende der Stolz auf die starke Leistung. In der Wintersaison hofft Glaser auf weitere erfolgreiche Ergebnisse. (GEA)