Eagles-Trainer Michael Häring: »Ein Spiel mit Finalcharakter«

REUTLINGEN. Für die SSV Reutlingen 05 Eagles steht in der Football-Regionalliga ein erstes Endspiel um die Meisterschaft an. Am Sonntag (16 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Michael Häring bei den Leonberg Alligators an. Die Achalmstädter haben bisher alle sechs Partien gewonnen, Leonberg steht bei 5:1 Erfolgen. »Für uns ist es ein großes Spiel, das merkt man«, blickt Häring spannungsvoll im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer auf das Duell zweier Meisterschaftsfavoriten.GEA: Dritter gegen Erster. Wie blicken Sie auf das Spitzenspiel bei den Leonberg Alligators?

Michael Häring: Das ist ein absoluter Knaller! Wir alle freuen uns auf das Spiel, so wie wahrscheinlich ganz Baden-Württemberg. Aufgrund der zwei Divisionen in der Liga herrscht ein absoluter Endspielcharakter. Es gibt kein Rückspiel, eine Niederlage kann somit nicht korrigiert werden. Der direkte Vergleich ist entscheidend, es ist egal, wie man dann die anderen Begegnungen absolviert. Leonberg ist mit bisher nur einer Niederlage gegen Karlsruhe auch ein Titelfavorit. Dazu treffen die zwei besten Defensivreihen aufeinander. Es wird darauf ankommen, welche Offense die besseren Lösungen findet. Wir haben einen guten Gameplan.

Wie war die Trainingswoche?

Häring: Für uns ist es ein großes Spiel, das merkt man. Wir machen immer viel Video, doch diese Woche ist es noch deutlich mehr. Ich sehe ja die Zeiten. Es ist eine krasse Woche, was uns natürlich auch einiges abfordert. Ich spüre eine gewisse Nervosität, bis zu einem gewissen Punkt ist dies auch nicht negativ. Wir dürfen nur nicht übers Ziel hinausschießen. Außerdem hatten wir in dieser Woche noch eine Meditation-Einheit mit Coach Frank Roser, um die letzten Prozentpunkte herauszuholen.

Wie sieht die Personalsituation aus?

Häring: Wir werden viele Spieler stellen können. Allerdings fallen die Langzeitverletzten weiterhin aus, da tut sich leider nichts. Quarterback Nelson Stegmaier fällt zusätzlich bis zum Saisonende aus, wahrscheinlich auch Running Back Luis List. Hinter dem Einsatz von Passempfänger Nils Wortmann steht noch ein dickes Fragezeichen. Dafür kehrt Passempfänger Leander Winter nach seinem Kreislaufkollaps beim Spiel in Schwäbisch Hall in den Kader zurück. Bei Leonberg fehlen aber auch einige Leistungsträger. Ich denke, die Ausfälle werden sich ausgeglichen halten. (GEA)