Eagles-Frauen erstmals bezwungen

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Ein erneut besonderes Spiel erlebten die 200 Zuschauer im Spiel der Red Knights Tübingen gegen die Kornwestheim Cougars in der Football-Oberliga. Dem Team von Trainer Stefan Schmitt gelang der nächste Sieg in der Verlängerung gegen die Kornwestheimer. Geschichte wiederholt sich eben. Erneut per Touchdown und erneut durch Carlo Lechner, der den Ball von Quarterback Jeremy Klein zum 30:24 (24:24, 14:14) in der gegnerischen Endzone fing. Kornwestheim verwandelte zuvor nur ein Field Goal zum 27:24 – zu wenig für einen Sieg. »Ich bin wahnsinnig stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Sie hat Moral bewiesen. Wir haben uns das Leben aber auch selbst schwer gemacht«, sagte Schmitt. Mit fünf Erfolgen aus neun Spielen ist drei Partien vor dem Saisonende der Klassenerhalt gesichert. »Wir schauen jetzt, was noch möglich ist«, so Schmitt.

Die Red Knights führten zu Spielbeginn mit 14:0. Tobias Lutz und Steffen Geiger erzielten jeweils einen Touchdown, Achim Müller verwandelte beide Extrapunkte. Kornwestheim konterte und glich die Begegnung zur Halbzeit aus. Beide Kontrahenten vergaben zudem in der Anfangsphase ein Field Goal-Versuch. Nach der Halbzeitpause erhöhte der Gastgeber erneut auf 21:14, erneut durch Lechner per Touchdown und Müller mit dem Extrapunkt. Kornwestheim rettete sich vier Sekunden vor dem Ende der Spielzeit mit den gleichen Wertungen in die Overtime, bevor die Dramatik ihren Höhepunkt erreichte.

Die erste Niederlage mussten die Frauen der SSV Reutlingen 05 Ladies in der 2. Bundesliga einstecken. Das Team von Trainer Moritz Lindmeier hat vor 200 Zuschauern gegen Regensburg Phoenix mit 6:15 (6:7) verloren. Dabei ging es gut los, Jacqueline Kuchenbecker gelang ein früher Touchdown zur 6:0-Führung. Kim Arnold vergab den Extrapunkt und später einen Field Goal-Versuch. In einer von vielen Führungswechseln geprägten Partie kamen die Gäste dann besser in die Begegnung. Pauline Mangelkramer erzielte über den Lauf zwei Touchdowns – Regensburg lag mit einer erfolgreichen Two-Point-Conversion plötzlich mit 15:6 in Front. Dabei blieb es auch. Die Eagles waren nochmals nahe der Endzone, doch eine Interception von Sarah Henkel begrub alle Hoffnungen auf mehr. Positiv: Trotz der Niederlage geht der direkte Vergleich an das Lindmeier-Team, nachdem das Hinspiel mit 34:22 an die Ladies der Eagles ging. »Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht«, ärgerte sich Lindmeier.

In der Kreisliga hat die Reserve der SSV Reutlingen 05 Eagles das letzte Spiel der Saison gewonnen. Im Derby gelang der Mannschaft von Trainer Sven Haap vor 300 Zuschauern ein 12:6 (6:6, 0:0)-Erfolg gegen die Balingen Bucks. Final war es Jarno Stirn, der den Ball zum Touchdown ins Ziel brachte. Die Eagles führten mit 12:6, der Extrapunkt von Marlon Koch ging jedoch daneben. Die Gäste hatten nun die Chance, die Partie noch zu gewinnen. Doch die Defense der Achalmstädter stoppte die Bucks – der zweite Erfolg im achten Saisonspiel war perfekt. »Eine lange Saison geht mit einem Lächeln zu Ende. Unsere Defense dominierte, in der ersten Halbzeit kam Balingen nicht einmal über die Mittellinie. Wir hätten die Begegnung früher entscheiden können«, berichtete Dominik Böhmfeldt, Teammanager der Eagles-Reserve. Während der regulären Spielzeit scheiterte Koch mit drei Field Goal-Versuchen. In der zweiten Hälfte glich Urs Schneider die 6:0-Führung von Balingen per Touchdown zum 6:6 aus. Die Two-Point-Conversion scheiterte. (GEA)