Die Reutlinger Eagles-Frauen stehen nach Sieg im Halbfinale

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Minimalziel erreicht. Die Frauen der SSV Reutlingen 05 Eagles haben das Play-off-Viertelfinale gegen die Rodgau Pioneers vor knapp 300 Zuschauern mit 20:0 (12:0) gewonnen. Damit steht das Team von Trainer Moritz Lindmeier im Halbfinale der 2. Bundesliga. Ellen Geyer gelang im ersten Viertel ein Touchdown über den Lauf, Nadja Kaiser im zweiten Viertel nach einem Pass von Mareike Krüger. Beide Versuche, eine Two-Point-Conversion scheiterten je-doch. So führten die Eagles zur Halbzeit bereits mit 12:0.

Die Lindmeier-Schützlinge ließen defensiv überhaupt nichts zu. Tabea Huber und Lamis Gueraouchi schnappten sich dabei zwei Interceptions. »Es war eine Glanzleistung des gesamte Teams«, lobte Lindmeier sein spielendes Personal. Im letzten Viertel gelang Jasmin Wellbrink noch ein Fumble-Return-Tochdown zum 18:0, Huber brachte die Two-Point-Conversion zum 20:0-Endstand ins Ziel. Das Reutlinger Spiel war sehr lauflastig, 168 Yards wurden zurückgelegt, dagegen waren nur 22 Yards an Raumgewinn über das Passspiel zu notieren. Die Ausfälle von Kim Arnold und Jacqueline Kuchenbecker konnten gut kompensiert werden.

Halbfinale am 20. September

Für eine Überraschung sorgte Regensburg Phoenix mit einem 48:14-Sieg bei den Leipzig Hawks, die in der Hauptrunde alle acht Spiele gewonnen hatten. Im Halbfinale stehen ebenfalls die Braunschweig Lady Lions sowie die Hannover Grizzlies. Wer nun gegen wen spielt, steht noch nicht final fest.

»Wir hatten alle mit Regensburg gerechnet, wir haben auch auch von Braunschweig als nächstem Gegner gehört«, sagt der Eagles-Männer-Coach Michael Häring, der bei den Frauen für die Special Teams sowie die Derensive Line ebenfalls im Trainerteam tätig ist. »Wir hoffen auf jeden Fall auf ein Heimspiel«, so Häring. Die beiden Halbfinals sind für den 20. September angesetzt. (tob)