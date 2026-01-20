Der Reutlinger Marcel Dabo über seine drei verrückten Jahre in der NFL

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seine Geschichte liest sich wie ein Märchen. Begonnen hatte sie Mitte der 2000er-Jahre wie für viele andere Knirpse aus der Region auch. Am Markwasen, in der Fußball-Jugend des SSV Reutlingen. Als Torwart hütete Marcel Dabo erst für die Nullfünfer, später für die Stuttgarter Kickers und zum Schluss noch für die C-Junioren des VfL Pfullingen den Kasten. Dabo war ein talentierter Nachwuchskeeper, jederzeit gut für eine spektakuläre Parade. Auch im Fußball hätte es der gebürtige Reutlinger sicherlich zu etwas bringen können.

Doch im Jahr 2015 drehte sich das Leben des Teenagers einmal komplett auf links. Als Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums nahm er an einem Austausch in Wisconsin/USA teil. Dort besuchte Dabo auch College-Football-Spiele der ortsansässigen Badgers, die ihre Heimpartien vor 80.000 Zuschauern austragen. Das entflammte eine neue sportliche Liebe beim damals 15-Jährigen: American Football. Diese Sportart schien wie gemacht für den Reutlinger. Schließlich fragten sich seine Fußball-Trainer und Mitspieler schon zu Jugendzeiten: Wie hoch kann dieser junge Mann nur springen? Wie schnell bitteschön sprinten?

Angefangen mit Football bei den Red Knights Tübingen

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland begann er mit Football bei den Red Knights Tübingen. Was innerhalb der nächsten sechs Jahre folgte, ist absurd. Doch der Reihe nach. 2017 wurde Dabo nicht nur mit den zweitmeisten Stimmen in den Reutlinger Jugendgemeinderat gewählt - kleiner Fakt am Rande - sondern wechselte auch in die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten Stuttgart Scorpions. 2020 sollte er schließlich für die Männer-Mannschaft im deutschen Oberhaus debütieren. Doch die Saison fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. In der Zwischenzeit hatte Dabo ein Lehramtsstudium an der Universität Tübingen begonnen.

Im Jahr darauf wagte er den nächsten Schritt und schloss sich den frisch gegründeten Stuttgart Surge an, die in der unter anderem von aus den TV-Übertragungen von ProSieben und RTL bekannten Experten Patrick Esume neu ins Leben gerufenen European League of Football an den Start gingen. Direkt in der Premieren-Saison der besten Liga Europas wurde der Reutlinger auf der Position des Cornerbacks (Passverteidiger) ins All-Star-Team berufen. Cornerbacks sind mit der schweren Aufgabe vertraut, die schnellsten gegnerischen Spieler (Wide Receiver) zu verteidigen. Außerdem wurde Dabo als Rookie of the Year in der Verteidigung ausgezeichnet. Damit war er der neue Hoffnungsträger im deutschen Football.

Auch die US-amerikanischen Footballprofiliga NFL wurde so auf den Schwaben aufmerksam und nahm ihn 2022 in das International Player Pathway Program (IPPP) auf. Es ist ein Programm der NFL, um die Anzahl nicht-amerikanischer Spieler zu erhöhen. Das IPPP wurde als Teil der Strategie der Liga gegründet, weltweit zu wachsen und neue Märkte außerhalb Amerikas zu erschließen. Um sich für einen Vertrag bei den US-Franchises um die beiden Rekordsieger Pittsburgh Steelers und New England Patriots (je sechs Mal den Super Bowl gewonnen) zu empfehlen, müssen die Talente bei einem »Pro Day« vor den Scouts vorspielen und sich athletischen Tests unterziehen.

Dort brillierte Dabo und erstaunte die Teams. Beim 40-Yard-Dash (36,5 Meter) lief er eine Zeit von 4,42 Sekunden. Zum Vergleich: Jalen Ramsey, einstiger NFL-Superstar auf der Position des Cornerbacks (Passverteidiger), war lediglich 0,01 Sekunden schneller. Zudem sprang Dabo 3,44 Meter aus dem Stand. Ramsey schaffte 2016 3,42 Meter. Vor allem die Indianapolis Colts überzeugte er mit seinen Leistungen.

Nach einem dreimonatigen Training beim zweimaligen Super-Bowl-Champion wurde Dabo im Mai 2022 mit einem Vertrag ausgestattet. Er war damit der erste Deutsche, der als Skill-Position-Spieler (dazu zählen Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, Cornerback und Safety) über das IPPP den Sprung in die NFL schaffte. Diese Akteure beeinflussen direkt das Geschehen und gelten oft als die talentiertesten oder beweglichsten Spieler. Und das nur sechs Jahre nach dem Tag, als er auf dem Tübinger Holderfeld bei den Red Knights zum ersten Mal als Footballer auf dem Feld stand.

Aus der Wohnung der Eltern in die größte Sportliga der Welt

Dieser Schritt und Vertrag veränderte alles im Leben von Marcel Dabo, der in den Jahren zuvor nahezu Tag und Nacht hart geschuftet hatte. Plötzlich war er überall in den Medien präsent. Es war verrückt: Als Lehramts-Student, der noch zu Hause bei seinen Eltern wohnte und bis dato in einem Fitnessstudio jobbte, ging es für ihn in die größte Sportliga der Welt, die in der Saison 2024 einen Umsatz von über 23 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Von Heute auf Morgen saß das ehemalige Mitglied des Reutlinger Jugendgemeinderates in der Umkleidekabine der Colts plötzlich mit Spielern zusammen, die jährlich 19 Millionen US-Dollar verdienten. »Das sind einfach nur utopische Summen«, sagt Dabo.

Er selbst soll laut der US-Website Spotrac (die Gehälter der Spieler sind im US-Profisport öffentlich einsehbar) in seinen drei Jahren bei den Colts rund 2,5 Millionen US-Dollar verdient haben. »Ich bin da rübergegangen als Hosenscheißer und hatte kein Plan von nichts«, erzählt der Reutlinger, lacht und ergänzt: »Und dann verdient man auf einen Schlag sein erstes richtiges Geld. Und zwar kein Schlechtes.« Zur Erklärung: In der NFL werden die Spieler wöchentlich bezahlt. Freitags ist immer Zahltag. »Als ich da auf mein Konto geschaut habe, habe ich meiner Mutter geschrieben: Mama, was zur Hölle geht hier gerade ab?«

Der Reutlinger hat in seiner NFL-Zeit viele verrückte Geschichten erlebt

Der Reutlinger hat in seiner NFL-Zeit viele verrückte Geschichten erlebt. Zum Beispiel das obligatorische Rookie-Dinner im US-Sport, bei dem die neuen Youngster den arrivierten Kräften im Team ein Abendessen spendieren müssen. »Es gibt Leute, die einen Unterschriftsbonus von drei Millionen US-Dollar kassiert haben. Die juckt das nicht. Dann gibt es aber mich als Schwabe, der sich gedacht hat: Shit, das könnte mir mein ganzen Sparplan verhunzen. Bei mir waren es leider am Ende auch ein paar Tausend Euro.« Doch das sei in dieser »kompletten Parallel-Welt«, wie er sie nennt, Gesetz. Da müsse man mitmachen.

Interessant wurde es auch beim teaminternen Wichteln in der Weihnachtszeit. Unter den Superstars hätte einmal die Regel gegolten, dass der Mindestbetrag für ein Geschenk 50.000 US-Dollar betragen müsse. Verrückt sei auch gewesen, dass sich ein Teamkollege innerhalb von drei Wochen drei verschiedene Rolex-Uhren gekauft hätte - eine komplette Parallel-Welt. »Es passiert den charakterstärksten Leuten, dass sie irgendwann den Blick für die Realität verlieren. Ich bin einfach nur froh, dass ich lange genug in Deutschland gelebt habe, um zu verstehen, was wahre charakterliche Werte sind und wie man richtig mit Geld umgeht«, berichtet Dabo.

Gleichzeitig gibt er zu: »Ich habe am Anfang gedacht: Wenn ich jetzt das Geld bekomme, dann sind alle meine Probleme gelöst. Aber das ist halt einfach nicht so. Das ist kompletter Bullshit.« Dass seine Freundin trotz Flugangst in dieser Zeit zehn Mal in die USA fliegen musste, damit sich beide überhaupt sehen konnten, erwähnen die Wenigsten. Oder dass er drei Jahre in Folge an Weihnachten getrennt von seiner Familie war. »Es sind auch Opfer, die man bringen muss. Aber ich will mich ganz sicher nicht darüber beschweren.«

Nun aber zum Sportlichen. In seinen drei NFL-Jahren war Dabo Teil des Practice-Squads von Indianapolis. Das ist ein Trainingskader mit bis zu 16 Spielern, die nicht zum 53-Mann-Hauptkader gehören, aber mit dem Team trainieren und jederzeit kurzfristig in den aktiven Kader befördert werden können. Insgesamt kam Dabo in seiner Zeit zwar auf mehrere Einsätze in den offiziellen Vorbereitungsspielen für die Colts, in den Genuss eines Spiels während der regulären NFL-Saison allerdings nicht. Doch warum eigentlich?

»Ich würde es niemals als Ausrede nehmen, dass ich Deutscher bin und es deshalb nicht geschafft habe. Aber es ist wie eine Endlosschleife«, sagt das 1,84 Meter große und zu seinen besten Zeiten 94 Kilogramm mit reinster Muskelmasse ausgestattete Kraftpaket. Ein Spieler mit einer solchen Athletik wie Dabo hat zwar die physischen Voraussetzungen, aber es fehlte die Erfahrung. Schließlich hatte der ehemalige Fußball-Jugendspieler des VfL Pfullingen ja erst sechs Jahre zuvor mit dem American Football angefangen, während seine Konkurrenten und Teamkollegen aus den USA hingegen häufig seit frühesten Kindheitstagen in dieser Sportart unterwegs sind. »Da fällt es einem Team oder Coach schwerer dir zu vertrauen, weil du den Sport noch nicht so lange machst. Während der Regular Season (nur 18 Spiele, Anm. d. Red.) hat ein Team nicht die Zeit dazu, dich auszubilden. Jede Situation kann entscheidend sein«, betont er.

Vorwerfen kann sich Dabo nicht wirklich etwas: »Ich habe alles gemacht, was ich selbst beeinflussen konnte. Ich war jedes Mal der erste in der Facility und der Letzte, der gegangen ist.« Deshalb bemesse er seinen Erfolg nicht am Endprodukt. Eines ist ihm sehr wichtig zu betonen: »Das Geld hat mich nicht verändert, ganz sicher nicht. Die Erfahrung in der NFL aber meinen gesamten Blick aufs Leben.« Dass Dabo in der Vergangenheit spricht hat einen Grund. Denn im Mai 2025 endete seine Zeit bei den Colts schließlich abrupt und ohne Vorankündigung, bevor er schließlich eine radikale Entscheidung in seiner Sportler-Karriere fällte. (GEA)