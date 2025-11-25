Der kleine Schritt des SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. So richtig vorwärts geht's für den SSV Reutlingen in der Tischtennis-Verbandsliga nicht. Im Kellerduell beim TTC Ottenbronn musste sich der Traditionsclub mit einem 8:8-Unentschieden begnügen. Für den SSV war's der zweite Punktgewinn im achten Spiel. Die Abstiegsnot bei möglicherweise vier Teams, die eine Klasse runter müssen, ist groß. In Ottenbronn konnten sich die Reutlinger auf ihre Doppel verlassen, die drei Siege einheimsten. Das Einser-Doppel Thomas Sefried/Jonas Jehle war zwei Mal erfolgreich. Im Abschlussdoppel setzte sich das SSV-Duo gegen Sebastian Krumtünger/Michael Holzhausen im Entscheidungssatz mit 11:8 durch. Markus Metzger gewann für Reutlingen beide Einzel und zudem im Doppel an der Seite von Kathrin Mundry.

Nun hat es die Verbandsliga-Frauen des TSV Betzingen erstmals erwischt. Der Spitzenreiter kassierte gegen die Spvgg Weil der Stadt beim 6:8 seine erste Niederlage. Betzingen trat ohne Kim Schaal (Krankheitspause) an. Zudem musste Susanne Bley ihr Spiel gegen Sarah Jocher krankheitsbedingt kampflos abgeben. Für Schaal mischte zum ersten Mal überhaupt Dolores Conesa-Nieto mit. Sie verlor zwar ihre drei Einzel, siegte aber im Doppel an der Seite von Ingrid Reiner. Vanesssa Fritze und Reiner holten für Betzingen je zwei Einzelpunkte. Am Samstag (17 Uhr) steigt das Topspiel zwischen der TG Schwenningen und Betzingen. »Da können wir voraussichtlich in Bestbesetzung antreten«, kündigt Bley an.

TuS Metzingen nun Tabellenzweiter

In der Landesliga kämpfte sich die TuS Metzingen mit Siegen über den SV Leonberg/Eltingen (9:5) und den SSV Schönmünzach (9:4) auf den zweiten Platz hinter dem VfL Sindelfingen (14:0 Punkte) nach vorne. Die TuS hat 12:2, der Tabellendritte TSV Betzingen 9:3 Punkte auf dem Konto. Am Samstag (18 Uhr) kommt es in der Hans-Roth-Turnhalle zum Derby zwischen Betzingen und Metzingen. Bei Metzingen trumpften in den Duellen gegen Leonberg und Schönmünzach die Akteure am mittleren und hinteren Paarkreuz auf. Silas Tamm und Martin Skokanitsch sorgten in diesen beiden Begegnungen für 8:0 Einzelpunkte. »Hinten« blieben Leonard Lange und Anja Brodbeck ungeschlagen.

Der Tabellenzweite SV 03 Tübingen gewann das Topspiel in der Landesklasse beim Spitzenreiter TTC Reutlingen mit 9:4. »Diese Begegnung hatte das Prädikat Schlagerspiel verdient«, berichtete TTC-Spitzenspieler Uli Stähle. »Das war eine tolle Partie.« Der Sieg für Tübingen gehe in Ordnung. »Sie waren einen Tick giftiger und spritziger«, so Stähle. Überragender Akteur des Abends war Tübingens Nummer eins Markus Mader. Er setzte sich gegen Henrik Raestrup im Entscheidungssatz mit 11:9 und gegen Stähle in vier Sätzen durch. Zudem gewann Mader im Doppel zusammen mit Christoph Hübner gegen Uli Stähle/Markus Stähle im fünften Durchgang mit 11:9. Bemerkenswert: Acht der 13 Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen - nur einmal gewann der TTCler. Und zwar Ferdinand de Santis gegen Ludwig Leuser. Am Samstag (18 Uhr, Jahn-Turnhalle) erwartet der TTC Reutlingen im nächsten Derby den Landesliga-Absteiger TB Metzingen. (GEA)