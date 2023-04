BSV Reutlingen: Gelingt der Sprung in die 2. Bundesliga?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Reutlinger Bowling-Teams sorgten in den zurückliegenden Monaten für Furore. Die Frauen des BSV Reutlingen holten sich einmal mehr den Titel in der Württembergliga und kämpfen nun in Berlin in der Aufstiegsrunde um den Einzug in die 2. Bundesliga. Die Männer des BSC Reutlingen wurden Meister in der Landesliga – dem BSC gelang damit der Durchmarsch von der Kreisliga bis in die Oberliga, in der das Team nächste Saison um Punkte kämpft.

Die BSV-Frauen waren auch am letzten Spieltag in Fellbach eine Klasse für sich. Fünf der sechs Begegnungen wurden gewonnen, das Team erzielte einen Schnitt von 185,5 Pins. In der Abschlusstabelle wird der BSV Reutlingen mit 69 Punkten auf Platz eins notiert, gefolgt vom BCE Ludwigsburg mit 57 Zählern. Beste Reutlingerin war Nicole Pietschner mit einem bärenstarken Schnitt von 221,2 Pins. Anja Wagner kam im Schnitt auf 188,4, Nadine Herrmann auf 187,0. Zum Einsatz kamen zudem Gabriele Wagner und Tina Binder.

Pietschner vor Wagner

Bemerkenswert: In der Einzelwertung aller Ligen war Nicole Pietschner (Schnitt 199,57) vom BSV die Beste, gefolgt von ihrer Teamkollegin Anja Wagner (198,5). Nadine Herrmann (184,14) belegte in dieser Wertung den siebten, Pauline Aab (174,67) den zwölften Platz.

Ebenfalls in souveräner Manier holten sich die Männer des BSC Reutlingen die Meisterschaft. In der Landesliga-Staffel 1 kamen die Reutlinger mit 65 Punkten ins Ziel. Zweiter wurden die BF Tübingen mit 51 Zählern. Am letzten Spieltag in Böblingen ging der BSC nicht in Bestbesetzung an den Start, verteidigte aber dennoch den ersten Platz in souveräner Manier. Markus Gryska erzielte mit einem Schnitt von 186,8 Pins die beste Serie des Tages. Seit seiner Gründung stürmt der BSC Reutlingen von Meisterschaft zu Meisterschaft – nächste Runde zeigt das Team in der Oberliga sein Können.

Die zweite Frauen-Mannschaft des BSV Reutlingen gab am letzten Spieltag die Rote Laterne an Blau-Weiß Stuttgart ab und belegte im Abschluss-Klassement den vorletzten Platz. Pauline Aab, Claudia Motzer, Nadja Resinger und Diljana Todt gewannen auf den heimischen Bahnen in Reutlingen fünf ihrer sechs Partien. Pauline Aab wird die Erste in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga unterstützen.

Auch die erste Männer-Mannschaft des BSV Reutlingen gab am letzten Spieltag in der Württembergliga die Rote Laterne an den GBC Stuttgart ab. Mit 37 Zählern wurden die Reutlinger Fünfter und Vorletzter. Ob sie in die Oberliga absteigen, steht noch nicht fest. (GEA)