TÜBINGEN. Die Box-Anhänger in der Region können sich in ihrem Kalender den 25. Februar dick anstreichen. An diesem Samstag wird in Tübingen im Rahmen der Messe fdf ab 17 Uhr ein Pilotprojekt gestartet. Die Box-Abteilungen des SSV Reutlingen, VfL Pfullingen und SV 03 Tübingen gehen als Kampfgemeinschaft Echaz-Neckar an den Start. Diese Kampfgemeinschaft trifft dabei auf eine Auswahl der baden-württembergischen Region 4. Geplant sind zwölf Kämpfe.

»Die Veranstaltung steigt im Catering-Zelt der Messe. Wir hoffen auf 500 Zuschauer«, sagt Thomas Floten vom SSV Reutlingen, der zusammen mit Chris Reiske (VfL Pfullingen) und Khaled El Kurdi (SV 03 Tübingen) federführend für das Box-Spektakel in Tübingen ist. Im Ring stehen unter anderen die Top-Boxer der drei Vereine: Ilknur Eryilmaz (SSV), Kristijan Vrbat (VfL) und Rohullah Esmatyar (SV 03). (kre)